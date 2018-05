C. Bernd Sucher – das C steht für Curt – ist ein sehr anregender Autor. Der vormalige Redakteur der Süddeutschen Zeitung, bis 1999 für das Sprechtheater verantwortlich, hat seine kulturellen Passionen auch jenseits der Feuilletonbühne oftmals in Rede und Schrift gebannt. So etablierte der 1949 in Bitterfeld geborene Kritiker die verdienstvolle Reihe "Suchers Leidenschaften". Unter diesem Leitwort absolvierte er ab der Jahrhundertwende kleine Tourneen mit großen Schauspielern, um mit ihnen Werke renommierter Bühnen- und Belletristikautoren zu würdigen. So beliebt war die vor vier Jahren ausgelaufene Reihe, dass ihre erhellenden Erträge sowohl im Fernsehen als auch in Buchform einem inspirierenden Recycling zugeführt wurden.

Nun also "Suchers Welt". Eine vom Droemer-Verlag begründete Reihe, die in Rechnung stellt, dass der Literaturkenner naturgemäß auch in anderen Sparten belangvolle Leitwerke benennen kann. So erklärt sich, dass der in mancher Anschauung wunderbar unzeitgemäße Ästhet nach Theater, Literatur und Musik nun mit "49 leidenschaftlichen Empfehlungen" im Bereich Film aufwartet. Ohne Kanon-Anspruch, dafür ansprechend verdichtet und pointiert. Und mit emotionalem Bonus: Bei William Wylers "Ben Hur", dem ersten im Kino gesehenen Film, habe er geweint, schreibt Sucher. "Bei einer Schauspielaufführung ist es mir komischerweise noch nie passiert."

Zu den Werken, an die Sucher unterhaltsam und informativ erinnert, zählen neben modernen Klassikern wie Marcel Carnés "Kinder des Olymp" (1945) sowie Truffauts "Jules und Jim" (1962) auch viele zeitgenössische Filme. Die Auswahl ist erfreulich, Suchers Stil sowieso.

C. Bernd Sucher: Suchers Welt. Film. Droemer, München. 206 Seiten, 15 €.