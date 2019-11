Sophia von Dahlwitz hat eine Geschichte über einen Sommer im Leben von Paula Modersohn-Becker gesponnen. (THOMAS DASHUBER)

Sophia von Dahlwitz: Bei uns im Süden ist weder die Geschichte von Paula Modersohn-Becker noch Worpswede sehr bekannt. Ich habe ein Bild von ihr im Museum of Modern Art gesehen. Das fand ich wunderschön und habe mich daraufhin ein bisschen über ihr Leben informiert. Zufälligerweise hatte ich eine Lesung in Hannover und bin anschließend mit meinem Mann nach Worpswede gefahren. Ich war sehr begeistert von dieser wunderschönen Künstlerkolonie, und auch von Modersohn-Beckers Bildern. Was für eine interessante junge Frau sie doch war! Zu einer Zeit, in der Mädchen in der Regel allenfalls als Hobby malten, hat sie das Malen als ihre absolute Berufung entdeckt. Und dann hatte sie auch noch diesen ganz besonderen Stil.

Die biografischen Daten stimmen schon. Ich habe mich auf einen Zeitraum beschränkt, an dem Paula an einem Wendepunkt stand. Sie war ein paar Wochen zuvor aus Paris nach Worpswede zurückgekommen und wusste, dass sie entweder einen Beruf ergreifen oder heiraten musste, sonst hätte sie nicht weiter malen können. Sie hatte kein Geld mehr und ihre Eltern konnten sie nicht weiter unterstützen. In diesen Wochen passierte dann eine Menge. Otto Modersohn hatte ein Auge auf sie geworfen, und sie war ebenfalls verliebt in ihn. Gleichzeitig kam Rilke in Worpswede an und begann, mit ihr zu flirten. Sie war ein bisschen hin- und hergerissen, fand Rilke wohl sehr charmant. Das ist natürlich ein schöner Stoff, der mich veranlasst hat, ein Psychogramm einer außergewöhnlichen Frau zu probieren.

Eine Emanzipationsgeschichte wäre mir lieb gewesen, das kann sie aber ja leider nicht sein, weil Paula zwar große Kunst geschaffen hat, aber immer finanziell abhängig war. Mein Ziel war es, Paula als Person über die Fiktion näherzukommen. Biografen dürfen nicht spekulieren. Ich schon.

Im Wesentlichen die Geschichte von einem verschwundenen Mädchen, das Paula zuvor gemalt hatte. Ansonsten war es mein Ziel, auch das Zusammenleben in Worpswede zu zeigen, die Dynamik zwischen den unterschiedlichen Künstlern, die Probleme, die Paula hatte, als Künstlerin akzeptiert zu werden. Das fiktive verschwundene Mädchen ist die Tochter eines Torfbauern und damit der Link zum harten Leben der ursprünglichen Bewohner – als Kontrastprogramm zum vergleichsweise entspannten Dasein der Künstler, die sich für die pittoreske Landschaft und die Unverfälschtheit der Menschen begeisterten. Aber sich für deren Sorgen eher wenig interessierten.

Ja, das tue ich. Ich belächle sie allerdings eher aus der Perspektive von Menschen, die unglaublich viel arbeiten mussten, um genug zu essen zu haben. Als Autorin weiß ich genau, dass die Künstler es nicht so leicht hatten, wie es vielleicht wirkte. Aus der Sicht armer Torfbauern waren sie steinreich. Aber natürlich mussten sie auch kämpfen. Schließlich war es noch nie einfach, von der Kunst zu leben.

Ich habe mich schon gefragt: Darf ich das? Ich war natürlich nicht dabei, ich weiß nicht, ob Paula und Rilke mal im Wald spazieren gegangen sind und sich geküsst haben. Aber ich dachte mir, wenn ich ernsthaft versuche, mich in diese Figuren einzufühlen, dann sollte ein bisschen Spekulation erlaubt sein.

Nein, bisher nicht. Ich habe mich ausschließlich über das informiert, was schriftlich über sie vorliegt, und habe mich davon inspirieren lassen. Ich wollte Paula Modersohn-Becker und ihre Kunst eher emotional erfassen und nicht auf einer Expertenebene.

Das hätte ich natürlich tun können, aber das wollte ich nicht. Es sollte schon klar sein, dass die Geschichte so hätte passieren können. Besonders die Beziehung zu Otto Modersohn habe ich sehr ernst genommen. Sie sollte sein. Trotz einiger Probleme.

Hannah Herzsprung würde mir als Paula gefallen. Rilke müsste ein Österreicher sein. Otto Modersohn ist mir als Figur am fremdesten geblieben. Ich stelle mir jemanden vor, der ein bisschen steif ist, unsicher, penibel und sachlich.

Ich habe vor „Die Kunst und das Glück eines Sommers“ bereits unter Pseudonym einen Familienroman geschrieben, der in Teilen autobiografisch ist. Ich wollte nicht, dass die Leute in den Buchläden direkt wissen, um welche Familie es geht. Der Verlag fand das Pseudonym auch fürs nächste Buch schön. Und ich war damit einverstanden, denn mein echter Name steht eigentlich für Krimis. Ein Künstler-Liebesroman passt da nicht so rein. Meine Krimis sind vollkommen anders. Die sind eher harter Stoff.

Das Gespräch führte Alexandra Knief.

Zur Person

Sophia von Dahlwitz

ist Autorin und lebt in München. Eigentlich schreibt sie unter ihrem Klarnamen Krimis, von denen vier bereits verfilmt wurden. Mit „Die Kunst und das Glück eines Sommers“ hat sie nun unter Pseudonym eine fiktive Geschichte über Paula Modersohn-Becker veröffentlicht.

Weitere Informationen

Sophia von Dahlwitz: Die Kunst und das Glück eines Sommers. Droemer, München. 256 Seiten, 19,99 €.