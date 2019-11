3-D-Relief von "Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag" im Paula-Modersohn-Becker-Museum. Das Relief soll blinden Besuchern ermöglichen, Kunst besser zu erfassen. (Peter Schwartz, 3DHB)

Langsam lässt Martina Reicksmann ihre Hände über das glatte Holz gleiten. Als „seidig, weich und angenehm“ beschreibt sie diese Erfahrung. Doch Reicksmann fühlt noch viel mehr. Sie fühlt die Konturen eines Gesichtes, Augen, Mund und Nase. Sie fühlt die einzelnen Perlen einer Kette, einen angewinkelten Arm und einen runden Bauch, der von einer Figur mit beiden Händen umfasst wird.

Sehen kann Reicksmann all dies nicht. Sie ist von Geburt an blind – gesetzlich blind. So nennt man es, wenn die Sehkraft eines Menschen weniger als zwei Prozent beträgt. Für sie und alle anderen Personen mit Sehbehinderung hat sich das Paula-Modersohn-Becker-Museum in den vergangenen Monaten einem besonderen Projekt gewidmet: Das Museum hat ein 3-D-Holzrelief des Gemäldes „Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag“, dem wohl wichtigsten Gemälde Modersohn-Beckers aus der Sammlung des Museums, anfertigen lassen. Es ist halb so groß wie das Original und soll blinden Menschen ermöglichen, Kunst selbst zu erfühlen, anstatt sie lediglich durch Erzählungen von Sehenden zu erfassen. Denn gerade Selbstbildnisse seien ein Thema, so Claudia Klocke von den Museen Böttcherstraße, das Menschen mit Sehbehinderung sehr schwer zu vermitteln sei. Denn: Wer von Geburt an blind ist, ist auch mit seinem eigenen Spiegelbild nicht vertraut.

Modell mit künstlerischen Wert

Reicksmann und weitere Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenvereins Bremen haben bei der Entstehung des Reliefs geholfen, Tipps gegeben, Verbesserungsvorschläge gemacht. Dementsprechend zufrieden sind sie nun auch mit dem Ergebnis. „Das Relief ist eines der besten Bilder, die ich bisher fühlen durfte“, sagt auch Joachim Steinbrück, der Bremer Landesbehindertenbeauftragte, am Mittwoch bei der öffentlichen Vorstellung der Arbeit. Er habe schon andere Reliefs, zum Beispiel in Kunstmuseen in Bologna oder Berlin, erfühlt, bei denen bereits bei der Wahl des Materials falsche Entscheidungen getroffen wurden. Kunststoff sei für ihn zum Beispiel eher unangenehm zu erfühlen, Metall sei oft kalt und habe scharfe Kanten. „Hier allerdings hat schon das Modell selbst einen künstlerischen Wert“, sagt er. Auch die Wahl des Motivs sei eine gute, da sich das Gemälde inhaltlich auf eine Figur beschränkt. „Ich habe mal das Abendmahl erfühlt“, sagt Steinbrück. „Sich da einen Überblick zu erfühlen, ist sehr schwer.“

Mit einem 3-D-Relief will das Paula-Modersohn-Becker-Museum zweidimensionale Gemälde für Blinde erfahrbar machen. (Museen Böttcherstraße)

Neben all dem Lob gab es allerdings auch eine Sache, die Martina Reicksmann zumindest anfänglich gestört hat: Der Satz „Dies malte ich mit 30 Jahren an meinem 6. Hochzeitstage“, der in der unteren rechten Ecke des Gemäldes von Modersohn-Becker handschriftlich verewigt wurde, ist auch in Blindenschrift auf das Relief übertragen. „Aufgrund des rauen Hintergrundes ist die Schrift allerdings etwas schwer zu lesen“, sagt Reicksmann. Dann allerdings habe sie erfahren, dass die Schrift auch auf dem Gemälde selbst nur mit etwas Mühe zu erkennen ist. „Es ist hier also ungewollt eine Parallele entstanden, das finde ich dann doch wieder gut.“

Wochenlange Arbeit

Umgesetzt wurde das Relief vom Diplomdesigner Peter Schwartz. Und das war gar nicht mal so leicht, erzählt er. Zwar gebe es mittlerweile zahlreiche Softwares, die Fotografien in 3-D-Drucke umwandeln können, bei einem Gemälde sei dies aber nicht so einfach übertragbar, sagt Schwartz. Mehrere Versuche führten nicht zum gewünschten Ergebnis. Und so entschied man sich, vom 3-D-Druck-Verfahren abzulassen und das Relief stattdessen zu fräsen. Doch auch hierfür musste Schwartz die gewünschten Erhebungen vorab in einer App händisch zeichnen. „Ein bisschen kann man sich das vorstellen wie das Formen eines digitalen Tonblocks“, beschreibt er. Nach getaner Vorarbeit wurde das Relief schließlich per Computersteuerung gefräst. „Alleine dieser Vorgang dauerte 14 Stunden“, sagt der Designer. Am Ende wurde alles noch einmal per Hand abgeschliffen und geölt. Insgesamt habe er rund drei bis vier Wochen in Vollzeit an dem Werk gearbeitet.

Für Martina Reicksmann ein Aufwand, der sich durchaus gelohnt hat: „Ich dachte immer, Gemälde seien ein optisches Ding für sehende Menschen“, sagt sie. Jetzt aber habe auch sie einen besseren Zugang, „und das ist super!“. Man sei überzeugt, dass Projekte wie dieses einen wichtigen Beitrag zur Öffnung und Attraktivität von Gemäldesammlungen für Sehbeeinträchtigte leisten können, betont auch Claudia Klocke am Mittwoch bei der Vorstellung des Reliefs. „Außerdem hoffen wir, dass unser Projekt auch ein Ansporn für andere Museen ist, sich der Herausforderung Barrierefreiheit weiter zu stellen.“

Nach Reicksmanns Einschätzung steigt das Angebot für Menschen mit Sehbehinderung in den Kunsteinrichtungen. Auch in der Kunsthalle und im Gerhard-Marcks-Haus habe sie bereits Führungen besucht, in denen das Fühlen und nicht das Sehen im Mittelpunkt stand. Im Paula-Modersohn-Becker-Museum können Interessierte zukünftig Führungen buchen, in denen das neue Relief zum Einsatz kommt.