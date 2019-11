Optisch überzeugt „Where the Water Tastes Like Wine“ nicht, bietet jedoch inhaltlich einen interessanten Ansatz. (Dim Bulb Games)

Bremen. Hie ein Detail verändert, da die Pointe zugespitzt – wenn Erzählungen die Runde machen, kommt am Ende selten das raus, was eigentlich passiert ist. Eben diese dramaturgischen Kniffe greift „Where the ­Water Tastes Like Wine“ als Erstlingswerk des US-Entwicklerstudios Dim Bulb Games auf.

Als narratives Abenteuer lädt das Spiel ein zu einem Streifzug durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Zu erkunden gibt es dabei vor allem Volkserzählungen, von denen mit der Zeit verschiedene Variationen dazukommen. Das Konzept ist angelehnt an den des Überraschungs-Hits „Gone Home“; an dem hatte Studiogründer Johnnemann Nordhagen bereits mitgearbeitet. Doch kommt sein neustes Stück in ganz neuer Aufmachung daher. Erstmals im Februar 2018 für PC erschienen, ist der mehrfach ausgezeichnete Titel seit Ende November für alle gängigen Plattformen erhältlich.

Alles beginnt mit einer verlorenen Wette beim Pokerspiel, weshalb der Spieler nun dazu verdonnert ist, als Skelett durch die Ländereien zu ziehen und Geschichten zu sammeln. Für die Reise stehen verschiedene Möglichkeiten offen: Zu Fuß, per Anhalter an den Highways oder per Zug. Da „Where the Water Tastes Like Wine“ keinem linearen Handlungsstrang folgt, stehen vom Start an der Grenze zu Kanada alle Wege offen. In Lagern am Wegesrand trifft man immer wieder Reisende, denen man nachts die verschiedenen Geschichten erzählen kann und so ihre Sympathie gewinnen soll.

Doch diese Bewegungsfreiheit birgt auch ihre Längen: Es können durchaus einmal mehrere Minuten vergehen, bis die nächste zivilisierte Ortschaft aufploppt. In die Kulisse haben die Entwickler allerdings nur geringe Mühen investiert. Nur selten kommt eine Grafik ansonsten derart detailarm bis matschig daher. Auch die Geschichten selbst sind lediglich mit einem Symbolbild unterlegt; auf Animationen verzichten die Entwickler. Der deutlich größere Fokus liegt auf der Erzählung und der Präsentation dieser. In Art und Aufmachung nimmt „Where the Water Tastes Like Wine“ zudem eher literarische Züge an.

Mit einigen bekannten Sprechern, allen voran dem britischen Musiker Sting, wird das auch durchaus ansprechend aufbereitet. Zumindest in der englischen Originalfassung; eine deutsche Sprachversion wird nur in Form von Untertiteln mitgeliefert. Abgerundet werden die Erzählungen mit einem stimmungsvollen Country-Soundtrack des Komponisten Ryan Ike.

Wer auf die Kraft der Bilder verzichten kann und gerne in eine textlastige Erzählung eintaucht, der findet in „Where the Water Tastes Like Wine“ einen durchaus innovativen Ansatz. Die getroffenen Entscheidungen wirken sich jedoch nur bedingt einflussnehmend auf den Spielverlauf aus. Mit ihrem Debüt richtet sich Dum Bulb Games also an eine eher kleine Zielgruppe, die könnte daran jedoch durchaus Gefallen finden.

Weitere Informationen

Story: 5/7

Grafik: 1/7

Ton: 6/7

Steuerung: 3/7