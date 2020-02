Hamburg. Bescheidenheit gehört eher nicht zu den Tugenden von Slipknot. Als die amerikanische Metal-Band bei der Preisverleihung der NME-Awards vergangene Woche als Beste Band der Welt ausgezeichnet wurde, bedankte Sänger Corey Taylor sich per Videobotschaft scherzhaft mit den Worten: „Danke, aber das wussten wir schon vor 20 Jahren“. Ganz nach dem Motto „nicht kleckern, sondern klotzen“ fällt am Sonntagabend auch ihr Auftritt in der seit Langem ausverkauften Barclaycard Arena aus.

20 Jahre ist es her, dass Slipknot ihr Debütalbum veröffentlicht und die Metal-Welt damit das Fürchten neu gelehrt haben. Mit ihren Clown-, Hannibal-Lecter- und Gasmasken sowie den Irrenanstalt-Overalls sah die neunköpfige Band nicht nur angsteinflößend aus, sondern sie klang auch so: Ihre Songs vereinten aggressive Metal-Riffs und wütende Shouts, dazu verrückte Samples und ein bisschen Scratching für den modernen Anstrich. Dank dieser Formel gehören Slipknot längst zu den erfolgreichsten Metal-Bands der Welt.

So erfolgreich, dass vor Beginn des Konzerts Werbung für ihren eigenen Whiskey und ihr „Knotfest at Sea“ über die Leinwand flimmert. Bei der Kreuzfahrt können Fans für gut 1000 Euro im Sommer mit Slipknot von Barcelona nach Neapel schippern. Wem es vorher nicht klar war, dem sollte es spätestens jetzt aufgehen: Slipknot sind längst eine riesige Maschinerie. Und die ist an diesem Abend perfekt geölt. Nach einem Intro von AC/DC ertönt ein lauter Knall mit Herzinfarktqualität, dann fällt der Vorgang und Slipknot betreten die Bühne.

Düsterstes Kapitel der Bandgeschichte

Sie eröffnen den Abend mit „Unsainted“, einem Stück ihres aktuellen Albums „We Are Not Your Kind“. Es beginnt mit einem gespenstischen Chor, dann setzt Taylors Gesang ein: „Oh, I'll never kill myself to save my soul / I was gone, but how was I to know? / I didn't come this far to sink so low / I'm finally holding on to letting go.” Er habe eine der schwersten Zeiten seines Lebens hinter sich, gab Taylor in Interviews zu dem Album zu Protokoll. Nach seiner Scheidung 2017 fiel er in ein tiefes Loch. „We Are Not Your Kind“ erzähle, wie er gegen seine Depressionen kämpfte und gestärkt aus jener Phase hervorging. Taylor bezeichnete die Platte als eins der düstersten Kapitel in der Geschichte der Band aus Iowa. Gleichzeitig klingen sie darauf so frisch wie lange nicht mehr.

Zugegeben, die Tatsache, dass Slipknot die Bühne alle drei bis vier Songs für eine minutenlange Pause verlassen, nimmt die Stimmung immer wieder ein bisschen raus. Auch Taylors Frage-Antwort-Spielchen mit dem Publikum – „wer hat das neue Album?“, „Für wen ist das das erste Slipknot-Konzert?“ Und so weiter – sind etwas langweilig und uninspiriert. Aber musikalisch stimmt tatsächlich alles. Der Sound ist fett und voll mitreißender Intensität.

Obendrauf ist die Bühne, die wie ein altes Fabrikgelände aussieht, ein echter Hingucker: Dreigeschossig, inklusive Treppe, zwei Laufbändern und LED-Wänden, wohin man auch blickt. Sogar die Percussions, die rechts und links auf hohen Podesten stehen, sind von LED-Screens ummantelt. Und bei neun Mann auf der Bühne ist immer was los. Mal schnallt sich Bassist Alex Venturella einen Flammen werfenden Bass um, dann schlägt Percussionist Shawn Crahan alias Clown mit einer brennenden Fackel auf sein Podest ein. Der namenlose Neuzugang an der linken Percussion springt so wild auf seinem Podest herum, dass man ihn schon stürzen sieht, und DJ Sid Wilson kommt immer wieder für eine Tanzeinlage an den Bühnenrand. Dazu gibt es natürlich allerhand Flammen und Feuerwerk.

Die ganz großen Hits sparen Slipknot sich für das letzte Drittel auf: Bei Songs wie „Wait and Bleed“, „Duality“ und „(sic)“ geht es im Moshpit noch mal besonders wild her. „Wir machen das hier schon echt lange, und was wir erkannt haben, ist, dass diese Musik – unsere Musik, eure Musik – uns alle zusammenbringt“, so Taylor am Schluss. „Ganz egal, wie unterschiedlich wir alle sind.“ Amen.