Musste seine Tournee unterbrechen: Peter Maffay. (Frank Molter/dpa)

Deutschrock-Musiker Peter Maffay hätte eigentlich am 25. März in die ÖVB-Arena nach Bremen kommen sollen. Doch seine Tour „Live 2020“ musste wegen zwei Krankheitsfällen in seiner Band unterbrochen werden. Bassist Ken Taylor war in Hamburg von der Bühne gestürzt und hatte sich einen Oberschenkelbruch zugezogen. Keyboarder Pascal Kravetz musste aufgrund einer akuten Erkrankung aussteigen, teilten Maffay und sein Konzertveranstalter Roland Temme am Sonntag mit.

Nun stehen die Nachholtermine für die Konzerte fest. Demnach tritt Maffay am 12. August in Bremen auf. In der Tui-Arena in Hannover können Fans den 70-Jährigen am 8. August erleben. Alle bereits gekauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Maffay, der aktuell sein 50-jähriges Bühnenjubiläum feiert, hatte am Mittwoch vergangener Woche (26. Februar) seine Tour gestartet. Die ausverkaufte Arena-Tour hätte bis Ende März durch insgesamt 22 Städte in Deutschland führen sollen. Nun endet die Tour erst am 24. August in Frankfurt.