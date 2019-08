Absage an Fremdbestimmung in Tateinheit mit Aufbruchstimmung: Trettmann Mitte Juli als Gast des 22. Splash-Festivals, das 30 000 Hip-Hop-Fans lockte. (Britta Pedersen / dpa)

Bremen. Eines der cleversten Samplings der jüngeren nationalen Musikgeschichte trägt sich im Titelsong des Debütalbums des Rappers Trettmann zu: „#DIY“, auf gut Deutsch: Hilf dir selbst, heißt das vor zwei Jahren veröffentlichte Lied, an dessen Beginn flächendeckend Jan Delays elegische Ballade „Hoffnung“ aus dem Jahr 2009 echot. Während Delays Text und Tonlage jedoch durchweg desperat und defätistisch bleiben, schwingt sich der Selfmademan Trettmann im Anschluss an das raffiniert plagiierte Intro zu einer bewegenden Hymne an die Selbstermächtigung auf: „Alle überrascht / War zurück über Nacht / Aus‘m Nichts, hab‘s geschafft / Alles neu, alles passt.“

Absagen an Fremdbestimmung in Tateinheit mit Aufbruchstimmung und Gipfelsturm-Heilserwartung sind im deutschen Hip-Hop zwar eher die Regel als die Ausnahme. Und doch hat sich der 46-jährige Sachse Trettmann, dessen zweites Album für den 13. September angekündigt ist, gleichsam neu erfunden, als er vom Dialekt singenden Reggae-Parodisten zur authentisch anmutenden Stimme des deutschen Trap- und Cloud-Rap avanciert.

Anfänge in Mundart

Noch im Jahr 2010 nannte er sich als Mundart-Musiker Ronny Trettmann, sang sächselnd zwischen Dancehall und Reggae mäandernde Lieder wie „Schüttn Eimer Wasser drübbor“ und „Der Sommer ist für alle da“. „Bob Marley ist in Sachsen auferstanden“, hieß es im „Spiegel“, und das klang allenfalls bedingt wie eine ehrliche Ehrbezeugung. Sieben Jahre später rehabilitierte, besser: nobilitierte das Hamburger Nachrichtenmagazin den Sänger durch die Empfehlung des treibenden Große-Jungs-cruisen-durch-die-Stadt-Songs „Fast Forward“ (mit Marteria) in einer Liste, die der „wichtigsten Musik des Jahres 2017“ galt.

So sehr – und so langanhaltend – ging das das „Do-it-yourself“-Album, das sich immerhin 67 Wochen in den deutschen Charts halten konnte, durch die Decke, dass das Bremer Konzert im März vergangenen Jahres vom Lagerhaus in die Mehrzweckhalle Pier 2 verlegt wurde. Müßiggang liegt dem Künstler, der notorisch mit seinem Cannabis-Konsum kokettiert, nach seiner erstaunlichen Erfolgswelle fern. Mittlerweile liegt die Zahl der prominenten Kollaborationen, die Trettmann eingegangen ist, im zweistelligen Bereich: Songs hat er zuletzt unter anderem mit Cro („10419“) aufgenommen, mit Marsimoto („Immer wenn ich high bin“), Dendemann („Littbarski“) und Max Herre („Villa auf der Klippe“). Vor zwei Wochen stiegen dann die Tretti-Klicks auf der Streaming-Plattform Spotify rasant an, nachdem der Sänger mit „Intro“ und „Du weißt“ (featuring Gzuz) die ersten beiden Songs des neuen Albums veröffentlicht hatte.

Dass der Kingston-Fan und ewige Sonnenbrillen-, Hoodie- sowie Basecap-Träger Stefan Richter, dessen Künstlername Trettmann auf Dreadman anspielt und dessen klug konstruierte Stücke Rap und Reggae(ton) mustergültig versöhnen, derart breitenwirksam werden konnte, ist nicht zuletzt dem findigen Produzententeam Kitschkrieg aus Berlin zu verdanken. Mit düster hallenden Gitarrenriffs, opulentem Auto-Tune-Einsatz, verhohlenen Industrial-Anleihen, versprengten Jamaika-Vibes und weiteren gewitzt montierten Zitaten von Shabba Ranks bis Musical Youth.

Obwohl seine komplexen Werke bis zum Anschlag mit Reminiszenzen gespickt sind, konnte Trettmann bei seinem von Joey Bargeld assistierten Auftritt im Pier 2 nicht nur bei populären Nummern wie „New York“ und dem autobiografisch grundierten DDR-Platte-Klagegesang „Grauer Beton“ auf die Textsicherheit des Bremer Publikums setzen. Die elegante Eingängigkeit von Gassenhauern neuen Typs wie „GottSeiDank“, „Billie Holiday“ und „Was solls“, Lieblingslied seiner Mutter („Ich schreib n Song und mach die Mutti stolz“), macht Trettmann ebenso zu einem Konsens-Künstler wie die Unterfütterung der Songs mit zum pfleglichen Chillen ladenden Elektrobeats der zarten Sorte. Hinzu kommt sein politisches Engagement in Text und Teilnahme: Als im September 2018 nach den Ausschreitungen in Chemnitz ein Konzert gegen Xenophobie und Rassismus stattfand, zählten die Toten Hosen ebenso zum Line-up wie die Lokalmatadoren Kraftklub und Trettmann. Sein Auftritt fügte sich auch insofern trefflich zu dieser eindrucksvollen „Wir sind mehr“-Demonstration, als der im Oktober 1973 in Karl-Marx-Stadt geborene Musiker auf dem Album „#DIY“ eine gleichermaßen poetische wie kritische Würdigung des Ortes vorträgt: „Grauer Beton“ heißt das Stück, das von Dealern („Seelenfängern“) erzählt, von rauem Jargon und von vergessenen „Wendekindern“, deren 1990 gewonnene Freiheit wieder zerronnen sei.

Auch die Plattensiedlung, in der er aufwuchs, beschreibt Trettmann, der heute in Leipzig lebt: „Fast hinter jeder Tür lauert ein Abgrund / Nur damit du weißt, wo ich herkomm‘.“ Eindringlich hat dieses Lied 28 Jahre nach dem Fall der 28 Jahre bestehenden Mauer vorgeführt, wie problematisch auch und gerade ökonomische Annexionsgeschichten sein können – und dass die Wiedervereinigung daran einen teils verheerenden Anteil hat.

Auf empfindsame Interpreten mit sozialpolitischem Sendungsbewusstsein kann sich auch die Arte-Redaktion einigen. So übertrug der Spartensender Trettmanns Auftritt beim Splash-Festival, das Mitte Juli unweit von Dessau 30 000 Hip-Hop-Fans lockte. Ein Höhepunkt war mit „Knöcheltief“ eine weitere Selbstermächtigungshymne, die nicht mit Phönix-aus-der-Asche-Vergleichen geizt: „Gestern haben sie es noch belächelt / Heute hab‘n es alle aufm Zettel / Neuer Tag, neues Glück, neues Level / Stell‘ mein Licht unter keinen Scheffel.“ Nicht von ungefähr heißt das im September erscheinende Album „Trettmann“. Denn dieser nicht zuletzt dank Kitschkrieg sehr hörenswerte Hype ist real.