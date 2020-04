Für Piccolo-Trompeter wie ihn, sagt ­Rudolf Lörinc, habe Johann Sebastian Bach wunderbare Lieder komponiert. (Christina Kuhaupt)

Zwar bin ich kein gläubiger Mensch – aber wenn ich höre, was Johann Sebastian Bach aus seinem Gottesglauben heraus geschaffen hat, beeindruckt mich das ungemein. Vielleicht hört man diese Hingabe in seiner h-Moll-Messe mehr als in all ­seinen anderen Werken: Das Stück ist ein Lebenswerk, es entstand über Jahrzehnte. Manche Passagen komponierte Bach in jungen Jahren, beendet hat er das Lied erst kurz vor seinem Tod. Ob er es jemals aufgeführt gehört hat, ist unklar. Ein seltsamer Gedanke.

Ich selbst habe das Stück bestimmt schon hundertmal gespielt. Das liegt daran, dass ich Piccolo-Trompete spiele, für die gerade Bach wunderbare Lieder geschaffen hat. Das ­Instrument wird bei ihm immer sehr pompös eingesetzt – das klingt toll, verlangt mir als Musiker aber auch einiges ab. Auf der Piccolo-Trompete spielt man immer extrem hoch, bei Bach hat man zudem sehr viele Einsätze. Das erfordert sehr viel Kraft, soll aber leicht und locker klingen. Die h-Moll-Messe ist für mich deshalb immer eine Herausforderung – aber auch ein Sammelsurium von Highlights.

Aufgezeichnet von Katharina Frohne.

