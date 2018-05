Aus dem Zoo auf den Seziertisch: Boerne (Jan Josef Liefers, rechts) und Thiel bleibt nichts erspart. (Thomas Kost)

Der "Tatort" aus Münster hat sich als die durchgeknallte Krimi-Comedy der Reihe etabliert, von daher wundert es nicht, dass bei "Schlangengrube" (ARD, Sonntag, 20.15 Uhr) der Ulkigkeitsfaktor wieder extrem hoch ist. Dieses Mal verschlägt es Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und seinen Kollegen, den Pathologen Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), einerseits in den Münsteraner Allwetterzoo, andererseits in die Szene der TV-Kochshows. Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Grossmann) muss sich derweil dagegen wehren, den Mord an ihrer Katzen-verrückten Nachbarin von einer Kollegin angehängt zu bekommen. Die wiederum führt den Namen Ungewitter (Tessa Mittelstaedt).

Mächtig was los also im Aasee-Stadl. Zwischen den ganzen Schnurren wird ganz gemächlich auch noch der bereits erwähnte Mord aufgeklärt und nebenbei einer Bande das Handwerk gelegt, die Zootiere an Gourmets verschachert, die gerne einmal Pinguin kross essen würden. Das ist alles für sich gesehen ganz lustig, vor allem die Seitenhiebe auf eine Szene, in der die Mahlzeit zu einem dekadenten Zeitvertreib verkommen ist. Drehbuchautor Jan Hinter und Regisseurin Samira Radsi sind aber in die "Münster-Tatort"-Falle getappt: Sie haben sich zu stark an ihren vielen skurrilen Figuren berauscht. Auch "Alberich" (Christine Urspruch) und "Vaddern" (Claus D. Clausnitzer) müssen schließlich in "Schlangengrube" untergebracht werden. Und dann gibt es da noch den vom Thema Essen besessenen Richard Stockmann, den Robert Hungerbühler als mephistophelischen Medien-Mogul gibt, der direkt einem Comic entsprungen scheint. Boerne und Thiel können ihm schließlich Messer und Gabel abnehmen.