Begeisterte Kinobetreiber: Andrea und Thomas Settje leiten das Cinema Ostertor, gegründet vor 50 Jahren von ihrem Vater. (Kuhaupt)

Es ist Freitag, der 31. Oktober 1969. Gert Settje und seine Tochter Andrea laufen den Ostertorsteinweg hinunter, als der Vater vor dem Haus mit der Nummer 105 plötzlich stehen bleibt. „Guck mal, Andrea. Das ist jetzt dein Kino“, sagt er. Andrea ist an diesem Tag sechs Jahre alt geworden. Und ja, tatsächlich hatte ihr Vater kurz zuvor gemeinsam mit sechs anderen Kinoverrückten die Kammer-Lichtspiele gekauft. Kein schlechtes Geschenk für ein Kind in diesem Alter.

Dieser Moment war die Geburtsstunde des Cinema Ostertor – dem nach eigenen Angaben ältesten Programmkino Deutschlands. Für Andrea Settje und ihren älteren Bruder Thomas war das der Beginn eines filmreichen Lebens. Künstlerisch wertvolle, gern auch politische Filme für ein Publikum mit Anspruch wollten Gert Settje und seine Mitstreiter, in alter Western-Marnier vielerorts „Die gloreichen Sieben“ genannt, damals zeigen. Settje, einst Geschäftsführer der Lila Eule, hatte schon zuvor in seinem Club regelmäßig den Projektor für Filmvorstellungen angeschmissen. Am 7. November 1969, vor fast genau 50 Jahren, lief dann im Cinema mit „Chronik der Anna Magdalena Bach“ über das Leben des Komponisten Johann Sebastian Bach, der erste Film. Eine Eintrittskarte kostete damals 3,50 Mark, donnerstags lediglich zwei Mark. Und seitdem? „In 50 Jahren liefen hier fast 7000 Filme“, sagt Thomas Settje, der das Kino seit fast 20 Jahren gemeinsam mit seiner Schwester und seiner Frau Helena betreibt. Fast zwei Millionen Besucher hätten im Laufe der Jahre in den roten Kinosesseln gesessen, rund 1300 Referenten waren zu Gast.

Mehr als ein Kino

Thomas und Andrea Settje stiegen schon früh in den Kinobetrieb ihres Vaters mit ein. „Thomas als Vorführer und ich habe mir anfangs mein Taschengeld damit verdient, Karten abzureißen“, erinnert sich Andrea Settje. So sei man dann Stück für Stück in den Alltag des Kinobetriebs hineingewachsen. Lange Zeit war das Cinema viel mehr als ein Kino. Neben einem Comic- und Buchladen beheimatete das Gebäude unter anderem einen großen Kiosk mit Straßenverkauf. „Toastbrot, Kaffee, Katzenfutter“, sagt Andrea Settje, „wir haben alles für den täglichen Bedarf angeboten.“ Heute ist im Ostertorsteinweg 105 neben dem Kino noch die Heldenbar beheimatet. Und auch einen kleinen Kiosk gibt es noch – der verkauft allerdings nur Getränke und Leckereien für den Kinobesuch.

Was das Programm angeht, ist der Familienbetrieb seinem Konzept im Kern treu geblieben. Ein paar Dinge sind trotzdem der Zeit zum Opfer gefallen: Gert Settje zeigte einst jeden Montag Western, sonntags liefen für die vielen Gastarbeiter in der Stadt Filme auf Türkisch, und es gab regelmäßig Filmnächte. „Für die Westernabende hat unser Vater oft Eintopf mit weißen Bohnen und Speck gekocht“, erinnern sich Thomas und Andrea Settje. „Oder Schmalzbrote geschmiert.“ Außerdem hätten viele Kinobesucher Revolver mit Platzpatronen mitgebracht und im Kino rumgeschossen – heute kaum noch vorstellbar.

So sah die Fassade des Kinos noch in den 1980er-Jahren aus. 2007 bekam das Cinema Ostertor bei einem Umbau noch einmal einen neuen Look. (Jochen Stoss)

Seit etwa fünf Jahren zeigt das Cinema Ostertor seine Filme digital. „Das war ein großer Umbruch und eine totale Erleichterung“, sagt Thomas Settje. Mit den großen, schweren Filmrollen sei das manchmal gar nicht so einfach gewesen. Nicht selten seien diese erst kurz vor der Vorstellung eingetroffen, auch der Versand sei häufig nicht ganz risikofrei gewesen: „Manchmal hat man die Filme einfach in den Zug gestellt und dem anderen gesagt, in welchem Abteil sie zu finden sind“, erinnert sich Thomas Settje. Geklaut wurde dabei zum Glück nie etwas. „Mit 25 Kilo schweren Filmrollen rennt keiner einfach weg.“

120 Plätze hat das Kino heute, früher waren es 200. Zwei Mal wurde im Laufe der Jahre groß renoviert, einmal 1976 und einmal 2007. Außerdem bekam die Fassade 2010 kurzzeitig ihren 80er-Jahre-Look zurück, als Sven Regeners „Neue Vahr Süd“ verfilmt wurde – die Hauptfiguren des Romans wohnen in der Geschichte nämlich über dem Kino, und so wurde der Ostertorsteinweg zur Filmkulisse.

Früheres Logo des Cinema Ostertor. (CINEMA OSTERTOR)

Im Laufe der Jahre gab es laut den Geschwistern Settje diverse Filme, die große Erfolge im Cinema feierten. Die „Rocky Horror Picture Show“ (1977) zum Beispiel, Caroline Links „Jenseits der Stille“ (1996), „Verrückt nach Paris“ (2002) und so ziemlich alle Filme von Rainer Werner Fassbinder. Von 2013 bis Ende 2016 kooperierte das Kino mit den Bremer Filmkunsttheatern (Schauburg, Atlantis, Gondel), seit 2017 ist das Cinema Ostertor wieder unabhängig. Thomas Settje ist für die Filmauswahl zuständig. Was für ihn einen guten Film ausmacht? „Wenn er relevant und gesellschaftspolitisch ist und gleichzeitig eine gute Geschichte erzählt“, sagt er. Ein Leitfaden, der zu funktionieren scheint: Mehr als 45 Mal wurde das Cinema Ostertor bereits mit Bundesfilmprogrammpreisen ausgezeichnet.

Jubiläumsprogramm mit Sekt

Gefeiert wird das Jubiläum am 7. November mit Sekt und vier Filmen, die zu einem Eintrittspreis von fünf Euro besucht werden können. Um 15 Uhr läuft der in die Zukunft blickende Dokumentarfilm „2040 – Wir retten die Welt“, um 16.45 Uhr wird unter Anwesenheit des Regisseurs Daniel Rosenfeld der Dokumentarfilm „Astor Piazzolla – The years of the shark“ gezeigt. Unter Anwesenheit des Schauspielers Özgür Karadeniz läuft um 18.45 die Tragikomödie „Smuggling Hendrix“ über einen Hundebesitzer mit Problemen. Um 20.45 Uhr steht dann noch die Komödie „Happy Ending – 70 ist das neue 70“ auf dem Programm, die von einer Trennung nach 50 Ehejahren handelt. Und vielleicht, verrät Thomas Settje, wird es im Dezember noch die eine oder andere Kinonacht geben, die mit Filmen aus den Anfangsjahren an längst vergangene Zeiten erinnert.

Ans Aufhören denken Thomas und Andrea Settje noch lange nicht. Gerne wollen sie ihren Job noch weitere 20 Jahre machen. Denn, da sind sich die beiden einig, ein eigenes Kino und Filme gucken so viel man will: „Was kann man sich Besseres vorstellen?“