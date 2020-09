Gregor Samsa muss in "Metamomorphosis" hilflos die Verhaftung seines Freund Joseph mit ansehen. (All in! Games)

Bremen. Aufwachen in Franz Kafkas Gedankenwelt. Mit „Metamorphosis“ schafft das polnische Entwicklerstudio „All in! Games“ ein surreales Abenteuerspiel, das bereits mit mehreren Preisen für Indie-Games ausgezeichnet wurde. Lose angelehnt an Kafkas „Die Verwandlung“ muss der Spieler wieder Mensch werden.

Die Rahmenhandlung dürfte weitgehend bekannt sein: Gregor Samsa wacht morgens auf, im Spiel verkatert nach einer Feier bei einem Freund. Kaum verlässt er das Zimmer seines Freundes, nimmt der Albtraum seinen Lauf. Zuerst findet sich Gregor in einem ihm unbekannten Flur wieder, dessen Ende wieder in den vorherigen Raum führt. Und dann ist alles anders: Der Protagonist winzig, das Zimmer riesig. Schlüssel finden, Türen öffnen – all das gerät plötzlich zur großen Herausforderung. Wenig später ist klar, dass sich Gregor in ein Insekt verwandelt hat, das allmählich seine Stimme verliert.

An dieser Stelle löst sich das Spiel noch weiter vom Werk des bekannten Schriftstellers, ohne jedoch die beklemmende Atmosphäre des Originals zu vernachlässigen. Eine der ersten Aufgaben des Spielers ist es, in das Uhrwerk zu klettern und den Weckalarm auszulösen, um Freund Joseph zu wecken. Dieser wird aus anfangs noch unbekannten Gründen verhaftet – was Gregor als kleines Insekt nicht verhindern kann.

Ähnlich wie beim Film lässt sich auch ein Spiel kaum gelungen realisieren, wenn es nur originalgetreu einer Romanvorlage folgt. Kafka-Fans sollten hier also keine authentische Nacherzählung der Geschichte erwarten. Als interaktives Abenteuer bietet „Metamorphosis“ dafür eine interessante Spielwelt, in der sich die Herausforderungen angenehm von anderen großen Titeln abheben. Auch der Einblick in Gregors Gedankenwelt, die sich zwischen Verwunderung, Verzweiflung und Tatendrang bewegt, offenbart die Kreativität des Entwicklerteams. Zumal sich der Protagonist nicht alleine in dieser surrealen Welt bewegt, auch andere Charaktere finden sich in der gleichen misslichen Lage.

Dabei weiß auch das Leveldesign zu überzeugen. Handgemalt bieten die Objekte zahlreiche Details und immer wieder Querverweise auf Kafkas Werke. Eindrücklich gestaltet sich hier die räumliche Dimension der Welt, wenn selbst eine Schublade plötzlich wie eine Stadt wirkt. Aufgaben lassen sich auf mehreren Wegen erfüllen und Hindernisse auf verschiedene Weise überwinden. Mit zahlreichen passenden Tonelementen wird diese Atmosphäre abgerundet.

Lediglich die Steuerung könnte präziser sein. Als unabhängiges Studio ohne großes Unternehmen im Rücken ist den Polen jedoch ein interessantes Spielkonzept gelungen. Die Massen werden sie mit „Metamorphosis“ vermutlich nicht erreichen. Allerdings zeigen sie mit ihrem Ansatz, wie gut sich Literatur in eine interaktive Spielwelt integrieren lässt.

Weitere Informationen

Story: 5/7

Grafik: 5/7

Ton: 4/7

Steuerung: 3/7