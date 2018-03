Rückblick ins Jahr 2017, als Finnland das Partnerland der jazzhead war: Dort trat unter anderem Saxophonist Pauli Lyytinen mit der Band "Elifantree" auf. (Frank Thomas Koch)

Auf den ersten Blick scheint es recht früh für eine Pressekonferenz zur Jazzahead, denn die beginnt erst im April. Der zweite Blick zeigt dann aber, dass schon kommende Woche ein Vorbote der Messe und des zugehörigen Festivals in Bremen zu besichtigen ist. Am 15. März ist nämlich Vernissage der Ausstellung „Where does your heart belong?“. Darin zeigt die Weserburg zeitgenössische Kunst aus Polen aus der Sammlung der Signum Foundation. Polen ist in diesem Jahr Gastland bei Jazzahead!; die Ausstellung findet im Rahmen des Kulturfestivals von Jazzahead! statt.

Folglich gaben in der Weserburg Sybille Kornitschky, Projektleiterin Jazzahead! und des Jazzahead! Festivals, Alek Laskowski vom Warschauer Adam-Mickiewicz-Institut, dem polnischen Partner von Jazzahead, die künstlerischen Leiter der Messe, Ulrich Beckerhoff und Peter Schulze, sowie Gregor Runge, Dramaturg am Theater Bremen, als einer der 30 Veranstalter der Clubnight Auskunft über das Komplettpaket Jazzahead. Zur Einstimmung las mit einem Augenzwinkern der polnisch-deutsche Autor Artur Becker einen Text über sein Verhältnis zur deutschen Sprache, in der er schreibt. Becker wählte als Kurator die polnischen Autoren aus, die beim Kulturfestival lesen.

Diverse Jazzfilme werden gezeigt

Die eigentliche Festival-Eröffnung findet am 6. April, 19.30 Uhr, im Theater Bremen statt, und widmet sich dem Gastland Polen, wobei dann (noch) nicht der Jazz im Mittelpunkt steht. Mit der Warsaw Village Band tritt dann ein an moderner Folklore orientiertes Ensemble auf, während sich das Piano-Schlagzeug-Duo Masecki & Rogiewicz dem Ragtime widmet und die Gruppe Klancyk die Improtheater-Sparte vertritt.

Am gleichen Tag wird vor der Kunsthalle die Lichtskulptur „Terminal“ der polnischen Künstlerin Karolina Halatek aufgestellt. Im Rahmen des Festivals zeigt das Kino City 46 wie in den Vorjahren drei Kurzfilme von Roman Polanski und eine Doku über den Filmkomponisten Krzystof Komeda (dies schon am 21.3) sowie später diverse Jazzfilme. Die besagten Abende zur polnischen Literatur finden am 10. und 11. April im Kleinen Haus des Theaters statt: Zunächst trifft Artur Becker auf den Bluesgitarristen Jaworski, einen Abend später treten Dichterinnen und Dichter aus dem Nachbarland auf.

Laut Uli Beckerhoff hatten die vier international besetzten Jurys aus 600 Bewerbungen jene 40 Bands auszuwählen, die bei der Messe Jazzahead ihre Auftritte absolvieren. Diese Auftritte finden weiterhin im raschen Wechsel auf zwei Bühnen der Messehalle 7 und auf jener im Schlachthof statt. Neuerung: In der Arena am Schlachthof werden die Konzerte bei freiem Eintritt unter freiem Himmel übertragen.

Clubnight in 30 Sälen

Der Showcase-Reigen beginnt am 19. April mit acht Bands aus Polen. Den Anfang macht das Sextett des Pianisten Kamil Piotrowicz, die Sängerin Monika Borzym tritt mit ihrem Quintett auf, den Schlusspunkt setzt die neunköpfige Band Power of the Horns. Tags darauf sind 16 Bands aus elf europäischen Ländern beim European Jazz Meeting vom Nachmittag bis in die Nacht zu erleben. Vom Trio bis zur britischen Bigband Beats & Pieces ist alles vertreten.

Am selben Abend gibt es in der Glocke das Jazzahead!-Galakonzert; ebenfalls dem Gastland gewidmet: Saxofonist Maciej Obara tritt mit seinem Quartett auf, anschließend trifft Polens Starsängerin Anna Maria Jopek auf die Band des Pianisten Leszek Możdżer. Bei der German Jazz Expo am 21. April sind acht deutsche Bands von Max Andrzejewski’s Hütte bis zum Anna-Lena Schnabel Quartett zu hören.

Abends folgt die Overseas Night mit acht Bands aus Übersee, darunter Pianist Justin Kauflin und Sängerin Jazzmeia Horn. Parallel findet die Clubnight in 30 Sälen statt. Nicht mehr – zugunsten der Qualität. Zur politischen Lage in Polen findet am 12. April ein Halbzeitgespräch in der Bürgerschaft statt. Es geht dem Vernehmen nach um Kultur und Zensur.