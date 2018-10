Wenn Rechtsanwalt Peter Meyer-Odewald gerade mal nicht seiner Arbeit nachgeht, liest er und schreibt Bücher. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Der dampfende Kaffee steht schon auf dem Tisch. Doch Zeit für ein Foto muss sein. Eigentlich hatte Peter Meyer-Odewald schon auf dem Marktplatz in der Sonne Platz vor der Kamera genommen, da kommt er noch einmal zum Tisch zurückgeeilt und holt seine Brille. Denn damit, so sagt er, sehe er noch ein bisschen intellektueller aus. In Wirklichkeit brauche er natürlich keine Sehhilfe. Die Gläser, fügt er augenzwinkernd hinzu, seien selbstverständlich nur aus Fensterglas.

Ob mit oder ohne Brille – gefordert werden Meyer-Odewalds Augen viel. Denn wenn der hauptberufliche Rechtsanwalt nicht gerade bei der Arbeit ist, dann liest er. Oder er schreibt. Und oft führt das eine auch zum anderen, denn gerade ist im Schünemann-Verlag Meyer-Odewalds viertes Werk erschienen. „Wer ist es? Kuriose Begebenheiten im Leben berühmter Bremerinnen und Bremer“ lautet der Titel. In kurzen, nur ein bis drei Seiten langen Texten stellt Meyer-Odewald bekannte und weniger bekannte Bremer Persönlichkeiten vor, ohne zu verraten, um wen es sich handelt. Die Auflösung, gespickt mit weiteren kuriosen Fakten, liefert der Autor dann weiter hinten im Buch. Wie er dazu kam? „Ich hatte schon immer eine Vorliebe für Käuze und gute Geschichten“ sagt Meyer-Odewald.

Attentat auf den Kaiser

So klärt er zum Beispiel darüber auf, welche bekannte Bremer Persönlichkeit als Kind ein Pferd sein wollte, welcher Bremer veranlasste, dass die Mörder seiner Familie begnadigt wurden, und welcher frühere Bürgermeister gerne Wollsocken trug und seinen Ochsen von Heinrich in Theodor umbenannte, nachdem Bundespräsident Theodor Heuss ihm bei einem Besuch zwischen den Hörnern gekrault hatte. Oder er erzählt, welcher Bremer 1901 Kaiser Wilhelm II. (versehentlich) ein Scharniereisen an den Kopf warf. Die Geschichten sind mal tragisch, mal überaus amüsant – und in beiden Fällen voll von tiefgehendem Bremen-Wissen, das man vielleicht nicht braucht, mit dem man aber zumindest auf der nächsten Feier glänzen kann.

Der 58-jährige Meyer-Odewald ist gebürtiger Bremer. Er studierte Jura in Passau und Göttingen, merkte aber schnell: „Je nördlicher ich war, desto wohler habe ich mich gefühlt.“ Also kehrte er zurück nach Bremen, wo er sein Referendariat machte und schließlich noch in Hamburg sein zweites Staatsexamen ablegte. Nur wenige Tage nach bestandener Prüfung verstarb sein Vater, auch Anwalt, sodass Meyer-Odewald weitaus früher als geplant 1991 dessen Bremer Kanzlei übernahm. Er spezialisierte sich auf Familienrecht und absolvierte eine zusätzliche Mediationsausbildung, um Konflikte besser lösen zu können.

Leseratte mit Hang zu kuriosen Fakten

Doch neben dem Recht war und ist seine größte Leidenschaft die Literatur. 4000 bis 5000 Bücher habe er wohl locker zuhause, würde er sie einmal zählen, schätzt Meyer-Odewald. Schon seine Bremensien-Sammlung nehme einen gesamten Schrank ein. Irgendwo muss Meyer-Odewald die Infos für seine kuriosen Geschichten ja auch herbekommen. Also liest er, bestellt sich gebrauchte Bücher nach Hause – darunter diverse Biografien – holt sich Anregungen in Bremer Facebook-Foren, besucht Führungen, verbringt seine Freizeit im Staatsarchiv. Was er dabei sammelt? Die kuriosesten Fakten über bekannte Bremer, die eben nicht überall zu finden und nicht allen bekannt sind – die Infos also, die andere Leute vielleicht als unwichtig abtun würden. Und so sind seit 2013 die Bücher „Schlüsselbuch. Bremer Wissensschätzchen“ in Zusammenarbeit mit anderen Autoren sowie „Gluckhenne: Süß-sauer“ und „Bremen beschwipst“ von Meyer-Odewald als alleinigem Autor erschienen – alles Bücher, die kuriose Bremer Geschichten und Personen versammeln.

Aktuell arbeitet Meyer-Odewald an seinem ersten Roman. Es ist eine Künstlergeschichte, die im Worpswede der nahen Zukunft spielt und von Themen wie Totalitarismus und persönlicher Freiheit handelt. Bis dieser fertig ist, haben Bremen-Liebhaber mit „Wer ist es?“ noch die Möglichkeit, viel zu lernen. Zum Beispiel, welcher Spaßvogel seinen Dinner-Gästen statt leckerem Festmahl seinen nackten Hintern präsentierte oder welche Bremer Schönheit einst Flammen zum Opfer fiel. Also: Wer ist es?