Sonst ist es immer Olga Lenski (Maria Simon), die traumatisierten Opfern von Straftaten Trost zu spenden versucht, nun ist sie selbst betroffen. In ihre Wohnung wird eingebrochen, nachts, während Lenski und Tochter Alma schlafen, das dokumentiert ein Handy-Video. Die Kriminalhauptkommissarin gerät daraufhin dermaßen aus dem Tritt, dass sie beschließt, sich für ein paar Tage auf einen abgelegenen Bauernhof an der polnischen Grenze zurückzuziehen.

Doch auf dem Öko-Hof von Lennard Kohlmorgen (Jürgen Vogel) geht es alles andere als friedlich zu. Der Ex-Entwicklungshelfer ist ein Prepper. So werden Menschen genannt, die sich akribisch auf eventuelle Katastrophen vorbereiten und möglichst autark leben, weil sie "das System" ablehnen. Wie schmal die Grenze zwischen linken Verschwörungstheorien und der Reichsbürgerideologie sein kann, davon erzählt der eindrucksvoll dicht inszenierte Polizeiruf mit dem wuchtigen Titel "Demokratie stirbt in Finsternis" (ARD, 20.15 Uhr). Auf dieses Graffiti an der Wand eines verfallenden Herrenhauses stößt Lenskis besorgter Kollege Adam Raczek (Lucas Gregorowicz), als ein Mord geschieht. Kohlmorgens getrennt von ihm und den beiden Kindern lebende Ehefrau Valeska (Patrycia Ziolkowska) wird tot im Wald gefunden. Sie lebte zuletzt in jenem Herrenhaus, in dem sich eine anarchistische Hackergruppe um Anführer "Ulysses" verschanzt hat. Zu der düsteren, beinahe zähflüssigen Stimmung trägt zudem eine gelangweilte Dorf-Jugendgang bei, die "gegen Spießer von rechts und links" kämpft, plötzlich außer Rand und Band gerät und diese Folge in ein Weltuntergangsszenario kippen lässt. Beklemmend.