Schauspielerin Verena Altenberger schlüpft für ihren zweiten Fall in die Rolle der Kommissarin Elisabeth "Bessy" Eyckhoff im Münchner "Polizeiruf". (Tobias Hase/dpa)

Polizisten sind auch nur Menschen. Schon vor langer Zeit haben ­Krimi-Macher diese Wahrheit für sich entdeckt. Ermittler haben seither Alkoholprobleme, Eheprobleme, Geldprobleme. Das ist sympathisch, weil es nahbar macht; ­erzählerisch eröffnet es eine zweite Ebene: Auf der Arbeit bekämpfen die Polizisten Verbrecher, nach Feierabend die eigenen ­Dämonen.

Der neue „Polizeiruf“ aus München („Die Lüge, die wir Zukunft nennen“, Sonntag, 20.15 Uhr, ARD) geht noch einen Schritt weiter: Kommissarin Elisabeth „Bessy“ Eyckhoff (Verena Altenberger) soll in ihrem zweiten Fall gegen ihre eigenen Kollegen ermitteln. In einer Rückblende erfährt der Zuschauer, warum: Eyckhoffs Team hatte eine Firma ausspioniert, die im Verdacht stand, illegalen Insiderhandel an der Börse zu betreiben. Das Problem: Die Beamten wurden selbst schwach, kratzten Geld zusammen, investierten. Erst ging das gut, dann ganz schnell schief. Die Börsenaufsicht wurde skeptisch, der Handel ausgesetzt. Kohle futsch, Karriere in Gefahr.

Mehr zum Thema Geld oder Leben „Tatort"-Kritik: „Querschläger“ Im Hamburger Tatort ist ein Vater zu allem bereit, um für die Behandlungskosten seiner todkranken ... mehr »

Eyckhoff soll herausfinden, was passiert ist, wer lügt, wer hier wen hintergangen hat. Eine Aufgabe, die ihr viel abverlangt – und dem Zuschauer mit ihr. Bilder und Informationen prasseln auf ihn ein, die Handlung (Regie: Dominik Graf, Buch: Günter Schütter) wirkt teils wie zerschossen. Richtig dosiert kann das funktionieren, hier aber gerät das Szenenwirrwarr zum mühsamen Rätselraten. Besser abstoßen – das empfiehlt man Anlegern, wenn es sinnvoll ist, schnell die eigenen Aktien zu verkaufen. In diesem Fall möchte man dem Zuschauer raten: besser abschalten.