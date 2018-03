Dirk von Lowtzow beim Auftritt im ausverkauften Schlachthof. (emsn.de / Niels Jelly Woratschka)

Am Ende des Abends reckt Dirk von Lowtzow die Gitarre in den – zugegeben – künstlichen Sternenhimmel, den er im ausverkauften Schlachthof hat aufhängen lassen, zusammen mit einer Discokugel. Man weiß nicht ganz genau, meint er die Rockstarpose jetzt ernst und ist alles nur Zynismus? Genauso wenig kann man bei seinen mitunter salbungsvollen Ansagen sicher sein. Aber es gibt auch den einen, anderen Moment im Konzert zum Tourauftakt von Tocotronic: „Unwiederbringlich“ beschreibt den Tod eines Freundes und von Lowtzow spielt das Stück alleine. Mittendrin stockt er, wischt sich eine Träne aus dem Augen und bringt es dann doch zu Ende. Es ist der innigste und gleichzeitig kritischste Punkt des Abends, den er so meistert.

Zum ersten Mal spielt die Band nach eineinhalb Jahren Bühnenpause die Songs des neuen Albums vor Publikum. Es geht nicht mehr ums Ich und Wir allein, Tocotronic beschreiben gemäß ihres CD-Titels „Die Unendlichkeit“. Das autobiografisch und chronologisch erzählte Album, das hier und da ins etwas zu Beschauliche kippt, dient nur am Anfang des Abends als Klammer. Das Titelstück und „Electric Guitar“ – was live beides wesentlich rockiger klingt als auf Tonträger – führen als Einstieg quasi folgerichtig zum ersten Klassiker: „Let There Be Rock“, noch so eine ironisch gebrochene Hymne.

Stücke aus allen Schaffensphasen

Von nun an geben sich Stücke aus allen Schaffensphasen der Hamburger die Hand und vereinen sich unter Arrangements, die mitunter massiv vom Original abweichen. In den Anfangstagen, als die Ausdrucksmöglichkeiten des Trios Dirk von Lowtzow (Gesang, Gitarre), Arne Zank (Schlagzeug) und Jan Müller (Bass) deutlich beschränkter waren, stand die Parole – oft auch die Pseudo-Parole – im Fokus, die Songs selber waren knapp, ihre Titel meist überlang. Später entdeckte von Lowtzow das Narrativ, das er auch mal überstrapaziert, und die Band Rick McPhail. Der zweite Gitarrist, dessen kastenartiges Instrument mit der Form seiner Hornbrille zu korrespondieren scheint, spielt im Gegensatz zur kantigen Optik eine extrem elegante E-Gitarre. Seit er 2004 fest zur Band gehört, haben sich mit dem Inhalt auch die Formen geändert. Epischer und auch philosophischer sind sie seitdem geworden, das findet in der „Unendlichkeit“ seinen vorläufigen Höhepunkt.

Bevor es in diese Sphären geht, versüßt Ilgen-Nur die Wartezeit. Die Band um die gleichnamige Sängerin erinnert ein bisschen an Riot Grrrl-Zeiten und klingt wie die Breeders, wenn Kim Deal einen ihrer besseren Tage hat.

Einer der musikalischen Vorbilder von Tocotronic sind bis heute The Fall geblieben. Und obwohl die Band mit „Ich habe geträumt, ich wäre Pizza essen mit Mark E. Smith“ den perfekten Song zum Gedenken an den großen Grantler aus Manchester im Portfolio hat, widmet sie ihm stattdessen ein Stück, dessen Refrain immer wie eine Abrechnung mit Volker Lechtenbrings „All das mag ich“ klingt: „Aber hier leben, nein danke“. Das ergibt musikalisch auf jeden Fall Sinn und die Message hätte Smith ganz sicher auch gut gefallen.