Sarah Hartmann ist seit fünfeinhalb Jahren als Erzieherin tätig. "Das ist für mich der Beruf." Den Artikel betont die 34-Jährige. Während sie spricht, hat sie die Arme locker auf dem Tisch abgestützt, ihre Haltung ist gerade, ihre Gestik ist ruhig und klar. Sie ist groß und trägt schwere, glänzende Ohrringe, die blonden Haare sind an den Seiten kurz geschnitten. "Das Klischee der Erzieherin mit Birkenstocks und Filzklamotten ist eben veraltet", sagt sie mit fester Stimme.

"Ich bin ein Beispiel dafür, dass es in klassischen Frauenberufen auch anders gehen kann", sagt Hartmann. Sie hat sich in den vergangenen Jahren viel erarbeitet. Ihr Arbeitsplatz, das Kinder- und Familienzentrum Schönebeck, ist eine kleine Einrichtung von Kita Bremen. 58 Kinder sind in der Obhut von insgesamt neun pädagogischen Fachkräften. Sie komme jeden Morgen gerne zur Arbeit und fühle sich gut aufgehoben, sagt sie. "Ich hatte immer die Möglichkeit, mich hier weiterzuentwickeln."

Das ist für sie wichtig. "Ich kann nicht zehn Jahre das Gleiche machen, da werde ich unglücklich." Sie arbeitete sich hoch bis zur Gruppenverantwortlichen und qualifizierte sich für die Anleitung junger Kollegen zur Praxismentorin. Im vergangenen April begann sie eine berufsbegleitende Qualifikation zur Fachwirtin für Kindertagesstätten, die ihr Arbeitgeber bezahlt.

Mit der Kita in Schönebeck verbindet Hartmann viel: Schon 2007 landete sie für ein Praktikum dort, kurz nachdem sie ihr Studium in Linguistik und Soziologie abgebrochen hatte. Das sei nichts für sie gewesen. "Ich bin Praktikerin." Nach ihrem Jahr in Schönebeck folgte die vierjährige schulische Ausbildung zur Sozialassistentin und Erzieherin. Danach kehrte sie nach Schönebeck zurück.

Dass Frauenberufe oft nicht ernst genommen werden, ärgert die 34-Jährige. Es gebe viele Klischees über ihren Beruf, sagt sie. "Hinterwäldlerisch" nennt sie das Image, das Erzieher haben. "Wer Erzieher werden möchte, muss sich richtig anstrengen." Wer sich für den sozialen oder pädagogischen Bereich entscheide, müsse allerdings davon ausgehen, damit nicht reich zu werden. "Ich mache das, weil ich etwas bewegen kann und weil ich Herzblut reinlege."

Nur den Wenigsten sei klar, welche Bedeutung ihr Beruf habe. "Wir schaffen die Grundlagen für die Schule." Deshalb findet sie es unangemessen, dass die dreijährige Ausbildung nicht vergütet wird. "Für das eigene Gefühl ist es furchtbar, wenn man alles gibt und nichts dafür bekommt", sagt sie. Auch deshalb sei die Zahl der männlichen Kollegen so gering: die finanziellen Anreize für den Berufseinstieg fehlten. Dabei sei es für die Kinder ein Gewinn, wenn sie weibliche und männliche Erzieher hätten.

An ihre Ausbildungsjahre erinnert sich Hartmann trotz der fehlenden Bezahlung gerne. Sie habe sich immer engagiert, weiterzukommen und sich nicht von dem Begriff "Frauenberuf" einschränken zu lassen. Das habe ihr Arbeitgeber Kita Bremen stets unterstützt. Seit Februar ist sie stellvertretende Kita-Leiterin und hat einen Bruttoverdienst von 2600 Euro. "Ich habe Lust, weiterzukommen, aber das Geld ist nicht die Hauptmotivation."

Hartmann hofft, dass künftige Generationen einen leichteren Einstieg haben als sie. "Gute Arbeit muss immer angemessen und fair bezahlt werden." Ein erster Schritt sei mit dem Bremer Pilotprojekt "Pia" getan, bei dem die Ausbildung von 50 Berufseinsteigern ab August vergütet wird. "So, wie es sich gehört."