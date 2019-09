Naturwissenschaftlich ambitioniertes Stadtmarketing: Anhand einer DNA-Doppelhelix will die Wirtschaftsförderung darstellen, was Bremen ausmacht. Allerdings ist vieles von dem, was die zugehörige Befragung noch bis zum 30. September an den Tag bringt, mutmaßlich sattsam bekannt, findet Sonntagskolumnist Hendrik Werner. (MARCUS BRANDT)

Was Preisausschreiben angeht, war dem Müßiggänger bislang wenig Glück beschieden. Der einzig nennenswerte Gewinn, den er je einstrich, war ein signierter Lederball, den Werder Bremen in den 80er-Jahren verloste. „Was haben die Spieler Bracht, Behrens und Reinders gemeinsam?“, lautete die faustische Preisfrage. Des Rätsels Lösung: den Vornamen – Uwe. Die Freude am überraschenden wie verdienten Hauptgewinn währte indes nur kurz. Zum einen war der Filzstift, mit dem Benno Möhlmann, Erwin Kostedde und Konsorten unterschrieben hatten, nicht wasserfest, sodass die Namenszüge der Fußballer bald ins Schwimmen gerieten. Zum anderen ging dem Ball, der anscheinend ein Billigfabrikat war, nach kurzer Spielpraxis unwiederbringlich die Luft aus. Weil das Ding danach so schäbig aussah, dass es nicht mal als Jugendzimmerzierde taugte, wurde es entsorgt.

Nun regt sich neue Hoffnung auf eine lokalpatriotisch korrekte Prämie. Umso mehr, als bei einem aktuellen Gewinnspiel der Wirtschaftsförderung Bremen keine überempfindlichen Bälle verlost werden, sondern robuste Souvenirs, darunter Kupferblech-Plättchen vom Bremer Rathausdach (mit Echtheitszertifikat!). Allerdings ist die Preisfrage diesmal komplexer. Nicht so sehr wegen ihres naturwissenschaftlichen Anstrichs – „Bremens DNA gesucht!“ –, sondern wegen der offenbar limitierten Lösungen: Zwar dürfen Teilnehmer noch bis zum 30. September mit gleich vier Begriffen umschreiben, was Bremen für sie besonders macht. Allein: Bei der Lektüre der bisher eingereichten Stichworte, die unter www.bremen.de/dna in einer neckischen Doppelhelix nachzulesen sind, beschleicht einen das Gefühl, nicht nur doppelt zu sehen, sondern sieben- bis achtfach. Mindestens.

Es sind nämlich die üblichen Zuschreibungen – von bunt bis weltoffen, von fahrradfreundlich bis multikulturell –, die unserer kleinen Großstadt nachgesagt werden. Und das x-fach! Ist ja auch alles schön, gut und wahr, bringt das auf Erneuerung erpichte Stadtmarketing aber so wenig voran wie der gut abgehangene Slogan „Bremen erleben“, der vor 20 Jahren ersonnen wurde. Der Müßiggänger gratuliert artig. Am arg modisch inszenierten Gewinnspiel BSDSDNA (Bremen sucht die Super-DNA) nimmt er nicht teil. „Man kann nicht immer Sieger sein, man muss auch manchmal klüger sein“, sagt seine Oma.