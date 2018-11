Für ein gemeinsames Forschungsprojekt der Universitäten Kiel und Göttingen gab es den Norddeutschen Wissenschaftspreis. (Carsten Rehder/dpa)

Ein gemeinsames Forschungsprojekt der Universitäten Kiel und Göttingen zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft hat den Norddeutschen Wissenschaftspreis 2018 erhalten. Die Jury wählte das Projekt „Multi-Meta-Omik“, das unter anderem der Frage nachgeht, wie die zunehmende Trockenheit sich auf die mikrobiellen Funktionen von Ackerböden auswirkt, auf den mit 125 000 Euro dotierten ersten Platz.

Der zweite Platz und 75 000 Euro gingen an die Universitäten Hamburg und Lübeck für die Entwicklung eines strahlungsfreien Verfahrens für die tomographische Darstellung des Blutflusses. Der mit 50 000 dotierte dritte Platz ging an die Universität Kiel, das Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie Plön und das Institut für Vogelforschung, die in einer Mehrgenerationenstudie untersuchten, wie sich bei Flussseeschwalben das Alter der Elternvögel auf die Fitness der Nachkommen auswirkt. Die Prämierten hatten sich gegen 13 Mitbewerber-Projekte durchgesetzt.

„Beeindruckend“

Mit einem Festakt im Haus Schütting in Bremen wurden die Gewinner am Donnerstagnachmittag geehrt. Übergeben wurden die Preise von Bremens Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt, die vor allem die hohe Kooperationsleistung der Preisträger und die Themenvielfalt hervorhob: „Ich bin beeindruckt, welche Leidenschaft für die Themen aus den Projekten spricht, die gesellschaftlich relevant, innovativ und methodisch überzeugend sind und eine große Spannbreite abdecken – sowohl thematisch als auch in der Ausrichtung der Grundlagenforschung oder der angewandten Forschung.“

Der Wissenschaftspreis wurde in diesem Jahr zum sechsten Mal vergeben. Ausgelobt wird der Wettbewerb von den Wissenschaftsministerinnen und -ministern der Länder Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.