An diesem Freitag feiert "Love you, Dragonfly" im Kleinen Haus Premiere. Text: Fritz Kater, Inszenierung: Armin Petras. (jörg landsberg)

Bremen. Sie habe etwas entdeckt, was Theaterwissenschaftlern und Literaturprofessoren entgangen sei, sagt die Schauspielerin Fania Sorel auf der Bühne des Kleinen Hauses, und in ihrer Stimme scheint Aufregung über den Fund mitzuschwingen. Nämlich dies: dass die Band Rufus für Chaka Khan einen Song geschrieben habe, „Ain't Nobody“; da stecke sozusagen der ganze Kleist drin. Und dann löst Sorel das musikalisch-philologische Rätsel – einstweilen – zwar nicht auf, singt aber ungemein stimmungsvoll (und gewissermaßen wie neu) das oft gecoverte Lied aus dem Jahr 1983, in dem es unter anderem heißt: „And now we're flyin' through the stars / I hope this night will last forever.“ An der Gitarre begleitet sie, denkbar dezent, der Liedermacher Philipp Poisel (der am Bremer Schauspiel erstmals überhaupt als Akteur wirkt). Der mit Notizblock und Kugelschreiber gewappnete Zuschauer in Reihe zwölf kann sein privilegiertes Glück kaum fassen, dass er sich mittags im Theater Bremen an dieser zugleich kryptischen und anrührenden Szene laben darf.

Diese findet nämlich im Rahmen einer eigentlich geschlossenen Veranstaltung statt. Probenprozesse sind, der Intimität und Vorläufigkeit wegen, sozusagen sakrosankt, also nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Die Genehmigung der – absoluten – Ausnahme von der – ehernen – Regel gibt es auch nur, weil besagte Szene mit Fania Sorel und Philipp Poisel zur ersten Produktion gehört, die der neue Hausregisseur Armin Petras, vormals Schauspielintendant am Staatstheater Stuttgart, in Bremen realisiert. „Love you, Dragonfly“ heißt das Stück, das an diesem Freitag im Kleinen Haus Premiere hat. Untertitel: „Sechs Versuche zur Sprache des Glaubens“. Verfasst hat das halbe Dutzend Episoden, das im Russland des Jahres 1935 einsetzt und anno 1941 endet, ein gewisser Fritz Kater. Petras spricht von diesem Anfang der 90er-Jahre erstmals in Erscheinung getretenen Dramatiker oft in der dritten Person (was man tunlichst respektieren sollte, weil sonst Ungemach dräuen kann). Tatsächlich handelt es sich bei diesem Kater um ein schreibendes Alter Ego, das zumal in den theaterfreien Sommermonaten aktiviert wird, und wenn man sieht, wie Petras, der Regisseur, die Spieler mit dem Text von Kater, dem Stückautor, umgehen lässt, liegt der schöne Schluss nahe: Der Theatermacher trennt auf sinnige und professionelle Art.

Was man von den Schauspielern – darunter Simon Zigah, Alexander Angeletta, Mirjam Rast sowie einige Novizen und Gäste – nur bedingt sagen kann. Die haben an diesem Tag nämlich offenkundig konzertiert einen Clown gefrühstückt und begrüßen den Reporter in einer Probenpause von der Bühne aus auf neckische Weise, indem sie ihn, wider besseres Wissen, als Vertreter der Bild-Zeitung ansprechen. Das ist dem Gast zwar nicht peinlich, aber naturgemäß etwas unangenehm. Auch deshalb, weil er sich unweigerlich daran erinnert fühlt, wie ihn der Akteur Martin Wuttke im Mai 1995 bei den Endproben zu Heiner Müllers Inszenierung des Bertolt-Brecht-Stücks „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ einmal barsch anbellte. Immerhin bei einem Durchlauf, in dem Wuttke gemäß Regieanweisung einen deutschen Schäferhund zu mimen hatte. Merke I: Auch Theaterkritiker haben Gefühle. Merke II: Es gibt gute Gründe, einer Inszenierung nicht vor der Premiere beizuwohnen. Deshalb heißt diese ja auch, wie sie heißt.

Armin Petras, der dem Fortgang der Probe von der dritten Reihe aus folgt, interveniert maßvoll und einfühlsam. Zu Fania Sorel sagt er, ihn hätten als Kind Bücher von Jules Verne fasziniert, die von Reisen handeln, genauer: Zeitreisen. Darum handle es sich bei allen Teilen des Stücks, „und das muss der Zuschauer merken“. Und dann sagt der Mittfünfziger, der im Sauerland geboren und in Ostberlin aufgewachsen ist, in programmatischer Absicht noch dies zu den Ensemblemitgliedern: „Die sechs Bilder sollen den größtmöglichen Ausdruck haben. Dafür könnt – und müsst – ihr euch mehr Zeit lassen.“

Entsprechend entspannt, ja launig mutet die Atmosphäre an. Simon Zigah soll aus der Lamäng erzählen, warum der Typ, den er vorstellt, einen Dealer getötet hat. Zigah tut zunächst wie ihm geheißen, stockt dann und ruft Petras zu: „Mit über 30 improvisiert man nicht mehr.“ Kurz darauf wird der Darsteller einen veritablen Lachkrampf bekommen, weil Fania Sorel ihren drolligen Part auf wunderbar outrierte Art hinlegt. Petras, der Routinier, der in dieser Spielzeit vier Produktionen verantwortet (und zudem noch anderenorts inszeniert), goutiert die gute Stimmung offenkundig. So sehr, wie sich das Bremer Publikum über die bereichernde Personalie und auf den ersten Leistungsnachweis freuen sollte.