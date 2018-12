Raphael Sbrzesny hat an der HfK eine Interpretenkammer eingerichtet. (Verena Gilhaus)

Fingerhüte präpariert mit Klebeband liegen zwischen im Raum verteilten Perkussioninstrumenten. Rechts ein Mikrofonständer, das Mikro in schwindelerregender Höhe positioniert, einige Meter weiter baumelt ein weiteres tief über einer transparenten, mit Kissen gefüllten Trommel. In der Mitte des großen Raumes ein abgetrennter Bereich, eine Art Bühne, umgeben von einem rosafarbenen Vorhang. Zwischen all dem machen die Spuren von getrockneter Kamille das Chaos perfekt, fressen sich, teilweise schon zertreten, in den dunklen Teppich. Mittendrin steht Raphael Sbrzesny, in der Hand zwei Pappbecher. „Schwarzer Kaffee oder Cappuccino?“, fragt er, um sich noch im gleichen Satz für den Zustand seines „Büros“ zu entschuldigen. Nicht für das Chaos, eher für dessen Theatralik. Gestern hätte hier noch Unterricht stattgefunden.

Im Grunde vermittelt das chaotische Bild aber einen guten ersten Eindruck davon, was dieser Raum sein soll: Werkstatt, Experimentierraum, geschützter Rückzugsort. Und zur Kreativität gehört eben immer auch eine Prise Chaos. Interpretenkammer nennt Sbrzesny seine Werkstätte augenzwinkernd und spielt damit auf Vereinigungen wie die Architektenkammer an. Die Interpretenkammer als Raum fernab von ökonomischem Druck ist Sbrzesnys erste Amtshandlung in neuer Position: Seit Oktober hat er eine bundesweit einzigartige Professur an der Hochschule für Künste Bremen (Hfk) inne, die beiden Fachbereichen, Musik sowie Kunst und Design, angehört. Es ist eine Professur für Kreation und Interpretation mit den Schwerpunkten Sound, Performance, Konzept. Das Ziel: die Studiengänge verbinden. Grenzen verwischen, Mauern einreißen, neues Denken fördern.

Immer häufiger werden an Hochschulen und Universitäten Open-Topic-Professuren ausgeschrieben. „Das liegt daran, dass man gewisse zukunftsweisende Fächer heute noch gar nicht richtig definieren kann“, sagt Sbrzesny. Außerdem öffne eine breitere, weniger eingeschränkte Ausschreibung auch Menschen die Tür, die einen eher unkonventionellen Karriereweg hinter sich haben. Menschen wie Sbrzesny zum Beispiel. Denn der hat bereits mit 15 Jahren neben der Schule Klassisches Schlagzeug studiert, hat ein Diplom in Soloschlagzeug und Neuer Musik sowie einen Master in Music Composition/Theory. Doch das allein wäre ja langweilig. Also studierte Sbrzesny auch noch Bildende Kunst und kann ein Diplom in Freier Kunst und Bildhauerei vorweisen.

Ausflüge mit Heimathäfen

Und nun? Nun ist er gerade mal 32 Jahre alt und Professor. Ziemlich beeindruckend. „Mh“, sagt Sbrzesny dazu nur, zuckt bescheiden mit den Schultern, trinkt dabei einen Schluck Kaffee aus seinem Pappbecher. Trotz seiner Position gehöre er nicht zu denjenigen, die blind davon ausgingen, dass es immer eine gute Idee sei, Trennungen aufzuheben und alles einfach neu und anders zu machen. Nach dem Motto: Wir experimentieren jetzt, weil wir es können. Was Sbrzesny interessiert, ist auch, Begriffe zu finden, zu reflektieren, die Orte des Experimentierens einzuordnen und zu hinterfragen. „Ich bin überzeugt, dass die Hochschule einer der letzten Orte ist, an denen sich noch etwas anderes ereignet als das, was uns über die Politik oder die Ökonomie diktiert wird“, sagt er. „Man kann temporäre Gemeinschaften gründen, die nicht sofort unter Legitimierungsdruck stehen.“ Ihn erinnere das an den französischen Philosophen Édouard Glissant, der von Archipelen spricht, also Inselgruppen. „Es muss uns um eine archipelische Lehre gehen, wo eben Inseln, also Heimathäfen bestehen, man sich aber immer wieder in ein gemeinsames Gewässer, eine offene See wagt, auch wenn es da vielleicht Stürme gibt“, vergleicht Sbrzesny. „Denn dort ist man nie allein, wenn man gemeinsam segelt. Der Wind für Studenten der Kunst- und Musikhochschule wird später unter Umständen rauer werden, ständig im Spannungsfeld zwischen Freiem und Angewandtem Arbeiten. Das wird alle berühren, und die Ausbildung an der HfK hat die Qualität, auf diese spannende aber auch wilde Zukunft vorzubereiten.“

Sbrzesny springt im Gespräch schnell zwischen einzelnen Themen und verknüpft verschiedene Ebenen. Das klingt nach ziemlich wildem Denken, doch der Berliner weiß, wovon er spricht, hat Konzepte im Kopf. Er bringt viel Wissen mit, lässt dabei aber auch genug Freiraum für Anregungen von außen. Drei Seminare bietet er dieses Semester an, die für alle Studierenden offen sind. Im „Labor Kreation“ bringt Sbrzesny Texte für die Studierenden mit, diese bringen aber auch für sie wichtige Schriften in die Runde ein, sodass ein gemeinsames Glossar erarbeitet werden kann, „aus Dingen, die uns gerade umtreiben“, sagt Sbrzesny. „So entwickeln sich ganz andere Ideen, als wenn einfach vom Professor etwas vorgegeben wird.“

Große Offenheit

Ein zweites Seminar, „Rethinking Interpretation“, das sich zuallererst an Musikstudenten richtet, beschäftigt sich mit dem Thema der eigenen Stückentwicklung aus vorhandenem Material. Und im Seminar „Karneval und Depression“ geht es um den enormen Druck, unter dem ein Körper in der heutigen Gesellschaft steht. „Die Zahlen von Burnout, Depression und Erschöpfungszuständen sind gerade in westlichen Gesellschaften wahnsinnig hoch“, sagt Sbrzesny. Das Seminar beschäftigt sich mit dem Körper in Zeiten wie diesen. „Wir gehen der These nach, ob es sich um einen nervösen Körper handelt, der unter Druck steht, und was für eine Art von Klang er produzieren könnte.“ Schon jetzt hätten die einzelnen Fachbereiche sich dabei gut vermischt. „Es gibt eine große Offenheit und den Willen, Dinge zu erarbeiten und zu hinterfragen“, sagt Sbrzesny.

Die Grundidee, auf der seine Lehre basiert, ist die eines emanzipierten Interpreten. Im Gegensatz zum historisch informierten Interpreten, der großes Wissen hat und sich ein bereits existierendes Repertoire erarbeitet, ohne jedoch an diesem rütteln zu müssen, geht der emanzipierte Interpret einen Schritt weiter: „Er könnte eine Figur sein, die das vorliegende Repertoire nicht als gegeben annimmt, sondern aus dem Material, das ihn umgibt, eine eigene Narration, ein eigenes Repertoire baut“, sagt Sbrzesny. Unter Berücksichtigung der eigenen Biografie.

Seine Ziele für die nächsten fünf Jahre will er nicht zu fest abstecken. Auch wie sich die Gesellschaft entwickelt, werde zeigen, was in den kommenden Jahren seine wichtigste Aufgabe an der HfK ist. „Wenn es weiter Tendenzen zur Verengung und zum Grenzensetzen gibt, wird sich die Kunst und somit auch die Hochschule anders ausrichten müssen als heute", sagt Sbrzesny. "Es könnte in der Zukunft wichtig sein, mit der Kunst wieder lauter zu werden." Ein letzter Schluck Kaffee, dann war es das für heute. Aufräumen kann man auch morgen noch.

Weitere Informationen

Das Antrittskonzert von Raphael Sbrzesny findet am 15. Januar 2019, um 20 Uhr im Konzertsaal der Hochschule für Künste Bremen statt.