Frau Baytekin, angekündigt wird „Like a Virgin“ als ein „Schmusical“ . Was ist denn ein Schmusical?

Hevin Baytekin: Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Es ist ein Stück, das ein bisschen schmusig und schnulzig ist, Musical-Elemente hat, aber auch sehr szenisch ist. Und es erzählt ganz viel.

Es geht um die Pubertät und die verschie­denen Probleme junger Menschen, die damit einhergehen, die in der Gesellschaft aber meist nicht offen besprochen werden. Wir greifen sie auf und behandeln sie mit einer gewissen Leichtigkeit. Und jeder kann daraus etwas mitnehmen: von jungen Leuten über deren Eltern bis hin zur Sexualkundelehre­rin.

Tatsächlich gibt es keine festen Rollen. Wir sind zwölf Schauspielerinnen und Schau­spieler, und jeder verkörpert im Verlauf des Stücks unterschiedliche Haltungen. In ­manchen Szenen nehmen wir die Position der Eltern ein, dann wieder die Rolle der Pubertierenden. So führen wir das Publikum durch die verschiedenen Themenbereiche. So etwas wie Haupt- und Nebenrollen gibt es bei uns nicht.

Wir wollen zeigen, dass die Pubertät sowohl gute als auch schlechte Seiten mit sich bringt. Mit beiden sollte man offen umgehen. Pubertät ist etwas völlig Normales, das jeder Mensch erlebt. Also: Macht euch keine Gedanken.

Es geht natürlich um Sexualität, Identität und ganz viel um Veränderungen am Körper. Themen, die oft mit Scham behaftet sind und unter den Teppich gekehrt werden.

Es gibt auch heute noch sehr viele Dinge, über die man nicht mit jedem spricht. Mit Eltern meist erst recht nicht. Wenn, dann vertraut man sich engen Freunden an.

Nein, wir behandeln tatsächlich alles gemeinsam. Da werden Menstruation oder der erste Samenerguss sowohl von den männlichen als auch von den weiblichen Charakteren besprochen. Wir versuchen diese Dinge als Selbstverständlichkeiten rüber zu bringen, statt zu tabuisieren. Wir reden einfach drüber.

Nein, es macht Spaß. Niemand macht ir­gendwas, was ihr oder ihm unangenehm ist, niemand von uns hatte bisher ein Problem ­damit, ein bestimmtes Thema zu anzusprechen.

Die Texte haben wir Akteure alle selbst geschrieben. Dementsprechend sind das ausschließlich Gedanken junger Leute, auch wenn wir natürlich nicht offenlegen, wer welchen Text geschrieben hat.

Wir kennen uns als Gruppe erst seit einem Jahr, und am Anfang war es schon ein Sprung ins kalte Wasser, weil man gar nicht wusste, wer da überhaupt neben einem sitzt. Aber wenn man solch intime Fragen behandelt, lernt man sich natürlich schneller kennen, als es sonst der Fall wäre. Wir haben schnell Vertrauen entwickelt. Und natürlich haben wir alles mit der gebotenen Ernsthaftigkeit behandelt. Sich über Probleme lustig zu machen ist total unnötig.

Absolut.

Das Gespräch führte Simon Wilke.

Zur Person

Hevin Baytekin (16)

ist eine der Schauspielerinnen, die in „Like a Virgin“ die Probleme Heranwachsender in der Pubertät auf die Bühne bringen.

Weitere Informationen

„Like a Virgin“, ein „Schmusical“ für Menschen ab 12 Jahren. Premiere: Sonntag, 25. Oktober, 18 Uhr, Brauhaus.