Vor knapp zehn Jahren erschien im Reclam-Verlag das Buch „False Friends. A Short Dictionary“, ein englisch-deutsches Nachschlagewerk, das sich Ausdrücken widmet, die einander verführerisch gleichen oder zumindest ähneln – und doch denkbar unterschiedliche Bedeutungen haben. So geht es um die hierzulande durchaus gängige Übersetzungsfehlleistung, einen Unternehmer als „undertaker“ zu bezeichnen. Gerade so, als gebe es sozusagen nur ein Business: das des Leichenbestatters.

Ohne den Deutschen Nekrophilie unterstellen zu wollen: Auch ein dieser Tage oft benutzter Begriff ist von Vergänglichkeit und Verwesung, Abschied und Tod umflort – Public Viewing. Dieser Ausdruck steht im Englischen nämlich für die öffentliche Aufbahrung eines Leichnams, wahlweise für einen Tag der offenen Tür (beispielsweise bei einem "undertaker"; kleiner Joke am Rande). Unter Deutschen, die – angeblich! – fit for globalization sind, bürgerte sich die reizende Rede vom Public Viewing bei der WM 2006 ein, die – je nach Perspektive – als Sommermärchen oder Schmiergeld-Gothic-Novel in die Annalen eingehen wird. Wer den falschen Freund meiden will, sagt Public Screening oder – wenn es ein kleiner Joke sein soll – Public Screaming. Oder man spricht Deuts(c)h.