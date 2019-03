So sehen Siegerinnen aus: Bettina Bexte ist der Publikumsliebling des ­Karikaturenpreises. (Björn Haake)

Die Bremer Karikaturistin Bettina Bexte wird mit dem „Geflügelten Bleistift“ des 19. Deutschen Karikaturenpreises ausgezeichnet und zwar in der Kategorie „Publikumspreis“. Bexte konnte damit die meisten der 1400 abgegebenen Stimmen auf sich vereinen, die Besucher der Ausstellungen zum Karikaturenpreis in Bremen und in Dresden vom 12. November bis zum 10. Februar abgegeben haben. Sie hatte sich mit dem Cartoon „Deutsche Leitkultur“ beteiligt. Der Publikumspreis ist mit 1000 Euro dotiert und wird Bettina Bexte während der Leipziger Buchmesse am 22. März verliehen.

Die gebürtige Hamburgerin Bettina Bexte lebt und arbeitet in Bremen, wo sie Illustration und Trickfilm studierte. Zu ihren Arbeiten werde sie durch alltägliche Situationen in Cafés oder auf der Straße angeregt, sagt sie. Sie veröffentlicht ihre spitzzüngigen gezeichneten Kommentare unter anderem im ­WESER-KURIER, in „Stern“, „Spiegel online“, „Titanic“ oder „Brigitte“. Außerdem hat sie sich an Buchprojekten des Lappan- und des Carlsen-Verlags beteiligt. Für den WESER-KURIER hat sie im vergangenen Jahr das Buch „Das andere Leben“ mit Kolumnen von Kathrin Aldenhoff illlustriert.

2016 war Bettina Bexte schon einmal unter den Preisträgern des Deutschen Karikaturenpreises und erhielt den „Geflügelten Bleistift in Bronze“. Die Sieger des 19. Deutschen Karikaturenpreises, der unter dem Motto „Vorsicht, Heimat!“ stand, wurden im November 2018 bei einer Gala im Theater Bremen geehrt – der Hauptpreis ging an Greser & Lenz. Die renommierte Auszeichnung wird seit 2016 gemeinsam vom WESER-KURIER und der in Dresden erscheinenden „Sächsischen Zeitung“ vergeben.