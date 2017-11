15 Minuten Ruhm? Von wegen! Den Mitgliedern des russischen Kunstkollektivs Pussy Riot genügten vor fünf Jahren 41 Sekunden, um für eine lange Weile weltweite Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Damals sprachen diese frechen und furchtlosen Früchtchen in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale unter bunten Strumpfmasken ein sogenanntes Punk-Gebet gegen die Allianz von Kirche und Staat. Sie skandierten „Scheiße, Scheiße, Gottesscheiße“. Sie kritisierten das ihnen von der Kirche zugedachte Rollenbild: „Um den Höchsten nicht zu beleidigen, müssen Frauen gebären und lieben.“ Und sie sprachen totalitäre Praktiken an: „Homosexuelle werden in Ketten nach Sibirien geschickt.“ Auch der russische Präsident wurde von den Frauen verunglimpft – ex cathedra und explizit. Der Text ihrer speziellen Fürbitte lautete: „Mutter Gottes, Jungfrau, verjage Putin.“

Einen Monat nach dem skandalisierten Auftritt im Februar 2012 wurden die Mitglieder Nadeschda Tolokonnikowa, Mascha Alechina und Jekaterina Samuzewitsch verhaftet und angeklagt. Im August wurde jede von ihnen zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Samuzewitsch kam zwei Monate später frei, Tolokonnikowa und Alechina, die zwischenzeitlich in Hungerstreik getreten waren, im Dezember 2013, drei Monate vor dem Ende des festgesetzten Strafmaßes. Als sie wieder in Freiheit waren, spielten sie kurz mit dem Gedanken an eine Auflösung des Kollektivs, an dessen Aktionen bis zu elf Akteurinnen mitwirkten. Sie verwarfen diesen Gedanken – gottlob – und machten sich stattdessen an die Verwaltung und den Ausbau ihres (Nach-)Ruhms.

Zunächst war es Nadeschda Tolokonnikowa, die ihre Haftzeit in Literatur goss: Im 2016 erschienenen Buch „Anleitung für eine Revolution“ (Hanser-Verlag) schildert sie ihre mit dem Nähen von Polizistenhosen zugebrachte Zeit in einem Frauenstraflager. Zudem schreibt sie: „Ich schätze Gefängnisbrot seit dem Moment, als ich zum ersten Mal nach dem Hungerstreik ein Stück zerkaut habe.“ An der Utopie, Widerstand gegen autokratische Systeme sei möglich und notwendig, hält sie fest.

Kampf für Freiheit

Das tut auch ihre Leidensgenossin Mascha Alechina, die ihre Haftzeit in Sibirien zubrachte. Ihr jüngst erschienenes Buch über Straflager und Zwangsarbeit heißt im russischen Original „Riot Days“ und trägt hierzulande den Titel „Tage des Aufstands“ (Verlag Ciconia Ciconia). Die Autorin leistet in diesem als „Punk-Novelle“ ausgewiesenen Text eine ebenso kluge wie verstörende Analyse des inhumanen russischen Gefängnissystems, das Vergleiche mit stalinistischen Internierungsmethoden nicht zu scheuen brauche. Auch und gerade nach ihrer Haftzeit will Alechina an Aktionen gegen staatliche Willkür festhalten. Ihr Buch mündet in den Satz: „Es gibt keine Freiheit, wenn man nicht täglich für sie kämpft.“

So pointiert, couragiert und meinungsstark sind die Ansichten dieser Feministin, Politaktivistin, Performancekünstlerin und begnadeten Provokateurin im Namen dessen, was sie in ihrem gewitzten Manifest verniedlichend „Kätzchenaufstand“ nennt, dass es nicht verwundert, dass ihr bereits im Jahr 2014 gemeinsam mit ihrer Verbündeten Nadeschda Tolokonnikowa (und dem ukrainischen Oppositionellen Juri Andruchowytsch) der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken zuerkannt wurde, den seit 1995 der Bremer Senat und die Heinrich-Böll-Stiftung verleihen.

„Tage des Aufstands“ wiederum dient jetzt als Grundlage eines preiswürdigen Theaterprojekts, mit dem die Protestkunstinitiative ihrem ohnedies beachtlichen Aktionsradius – maskierte Interventionen auf dem Roten Platz, auf Busdächern, in Kirchen und Metrostationen – wichtige Artikulationsräume hinzufügen. Unter dem Leitwort „Riot Days“ hat der russische Regisseur Alexander Cheparukhin in enger Zusammenarbeit mit der Autorin eine Live-Performance aus dem Buch entwickelt. Bestritten wird diese naturgemäß zuallererst von Mascha Alechina, die sich für die Produktion mit den Musikern Kiryl Masheka, Nastya Awott und Maxim Awott zusammengetan hat. Das „Pussy Riot Theatre“ hat bereits Stationen in den USA, Großbritannien und Australien absolviert; seine ausverkaufte Deutschland-Premiere feierte das Programm – eine Mischung aus Lesung, Konzert, Agitation, Videoprojektionen und anderen Formen des Guerilla-Theaterdonners – im September in Frankfurt am Main. Vom 9. bis zum 20. Januar ist das Projekt unter dem Mottwo „Story of Protest and Resistance“ in elf deutschen Städten zu Gast, darunter Oldenburg (10. Januar, Kulturetage) und Bremen (13. Januar, 20 Uhr Schlachthof). Geleitet wird die Tournee vom Bremer Label Jaro Medien; als lokaler Veranstalter firmiert die Revue-Konzertagentur, die ein „sehr spannendes Kulturereignis“ verheißt.