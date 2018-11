Blixa Bargeld, wie immer barfuß und im schwarzen Anzug, trat mit den Einstürzenden Neubauten im Metropol Theater auf und bot dem Publikum ein faszinierendes Klangerlebnis. Als „Greatest Hits“ hatte die Band mit ironischer Geste ein Programm bezeichnet, das vor allem Stücke aus der zweiten Hälfte der beinahe 40-jährigen Karriere versammelte. Plastikrohre, Bohrmaschinen und Druckluftkompressoren kommen auch diesmal wieder zum Einsatz. (Lars Fischer)

Bremen. Es gibt viele Sätze, die einem nach einem Abend mit Blixa Bargeld und den Einstürzenden Neubauten noch länger im Kopf herum kreisen. „Sehnsucht ist die einzige Energie“ ist ein solcher, denn er verweist nicht nur auf eine andere Schaffensperiode der Band, sondern auch auf eine mögliche grundsätzliche Antriebsfeder für ihre Musik. Im Metropol-Theater präsentieren die Einstürzenden Neubauten ihr „Greatest Hits“-Programm, und allein der Spielort ist Fingerzeig. Die 1980 gegründete Gruppe war in ihrer Anfangszeit dafür gefürchtet, mit Äxten und Bohrmaschinen auch ihren Auftrittsorten fundamental an die Substanz zu gehen. Nicht über Inhalte oder – manchmal schwer auszumachende – Melodien definierte man sie, sondern über den Lärm und die Gerätschaften, mit denen sie ihn erzeugten.

Dass dieser Krach beileibe kein Selbstzweck war, wurde im Laufe der Karriere im selben Maß deutlicher, wie die Musikalität wuchs. Mit unbeirrbarer Energie haben sich die Berliner ihren ganz eigenen Platz in der internationalen Musikgeschichte im wahrsten Sinne des Wortes freigekämpft. Ihrer Zerstörungswut folgte ein Wille zur Neukonstruktion von Musik, die eigensinnig und erhaben ist. So gesehen ist es auch folgerichtig, von einem Programm, das die erste Hälfte der Karriere fast komplett ausklammert, als „Greatest Hits“ zu sprechen. Einzige Ausnahme in der Chronologie des Abends ist „Haus der Lüge“ vom gleichnamigen Album aus dem Jahr 1989, der Rest stammt von den fünf Platten, die seit dem personellen Umbruch 1996/97 erschienen. Nach der Krise erfanden sich die Neubauten mit dem Album „Ende Neu“ neu und sind seitdem in konstanter Besetzung mit Jochen Arbeit (Gitarre) und Rudolf Moser (Schlagwerk) aktiv. Neben Bargeld ist Alexander Hacke, der seinerzeit von der E-Gitarre zum Bass wechselte, zur zentralen Figur geworden. Sein präzises und dominantes Spiel gibt die meisten Strukturen vor, Hacke selber fungiert als eine Art musikalischer Direktor. N.U. Unruh ist als weiterer Trommler aus der Urbesetzung geblieben.

Sicher finden sich im aktuellen Programm kaum die Lieder, die Band einst berühmt und auch berüchtigt gemacht haben. Die Musiker selbst aber definieren offenbar ihre größten Hits anders, nämlich als die Stücke, in denen sich ihre frühere Destruktivität am gelungensten in neue Schönheit kanalisieren ließ. Die Bezüge zum Frühwerk sind dabei allgegenwärtig, nicht nur bei „Von Wegen“, das mit dem Satz über Sehnsucht gleich zwei Stücke der Frühzeit zitiert, oder „Susej“, das auf einem Gitarrensample von 1983 basiert. Auch das Instrumentarium, das optisch heute wohl sortiert ist und nicht wie einst als tönender Schrottplatz auf der Bühne thront, ist alles andere als konventionell. Plastikrohre und Bohrmaschinen, rieselnde Aluminiumstückchen und Druckluftkompressoren kommen noch immer zum Einsatz, aber sie sind eingebunden in Kompositionen, die in ihrer Radikalität eine neue Romantik erfunden haben.

Blixa Bargeld ist ein Wortjongleur, der fast wie in seinen Nebenprojekten als Performancekünstler mit Sprache spielt, Mantras ausgibt, sie dehnt und biegt, Wiederholungen variiert und Aussagen manchmal nur um Nuancen verschiebt. Alles zählt, alles ist wichtig in einem Gesamtgefüge, in dem tatsächlich alle Rädchen fein justiert ineinandergreifen. Industrial waren die Neubauten nie, Rockmusiker eigentlich auch nicht. Es gibt kein Wort für ihren Klangkosmos und allen Kategorisierungen entzieht sich die Band sofort, so auch dem Vorwurf, zu leise geworden zu sein. „Silence is sexy“ spielt damit, und natürlich kommt dabei heraus, das Stille eben doch nicht betörend ist. Genauso wenig ist die Sinnhaftigkeit der oft voller Querverweise und Bezüge steckenden Texte gänzlich erklärlich. Dadaistisch ist es aber nur in einem Stück („Let’s do it a dada“) und in anderen, wie etwa dem karg, aber wirkungsvoll arrangierten „Nagorny Karabach“ wird es melancholisch.

Einstürzende Neubauten sind nie für einfache Parolen zu haben gewesen, ihre Botschaften sind immer verklausuliert und verstecket, selten eindeutig. Dennoch sind sie über ihre Wirkung hinaus auch inhaltlich politisch. Es gibt von ihnen kein Statement zu bestimmten Thema, aber sie beschreiben die „Befindlichkeit des Landes“ mit ihren Mitteln. Mit „How did I die“, dem einzigen Stück des letzten Studioalbums „Lament“ (2014) an diesem denkwürdigen Abend, singen sie ein waschechtes Antikriegslied. Sie selber haben ihren Frieden mit der Vergangenheit gemacht, aber warnen: „Die neuen Tempel haben schon Risse“. Deren Erforschung ist aber noch immer ein faszinierendes Klangerlebnis.