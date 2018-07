Tom Hillenbrand wurde 1972 in Hamburg geboren. Mittlerweile lebt der Autor in München. (Stefanie Füssenich)

Bremen. Der diesjährige Radio-Bremen-Krimipreis geht an den in Hamburg geborenen Autor Tom Hillenbrand. Das gab die Jury am Freitag bekannt. Hillenbrand (46) ist bekannt für seine Kriminalromane über die möglichen Folgen von Digitalisierung und der immer bedeutsamer werdenden Rolle der künstlichen Intelligenz. Einem breiten Publikum bekannt geworden ist er mit dem 2014 verfassten Science-Fiction-Roman "Drohnenland".

Tom Hillenbrand verstehe es, in seinen Krimis "aus gängigen Schlagworten spannende Geschichten und vielschichtige Charaktere zu entwickeln", lobt die Jury. Er entwickele Zukunftswelten in seinen Büchern, die nicht ausschließlich dystopisch seien, sondern auch Utopien beinhalteten. Zudem verstehe Tom Hillenbrand es, detailgenau und sprachgewandt zu formulieren.

"Drohnenland", das vor vier Jahren erschienen ist, dreht sich um allgegenwärtige soziale Netzwerke und um Überwachungstechniken, die immer ausgefuchster werden. Hillenbrand hatte seinen Roman schon fertig, als Edward Snowdon über die NSA auspackte und diverse andere Skandale um den Missbrauch von Daten aufgedeckt wurden. Vier Jahre später beschäftigte sich der Autor in "Hologrammatica" mit der Welt, wie sie im Jahr 2088 aussehen könnte. Die Weltbevölkerung ist um die Hälfte geschrumpft, große Flächen sind unbewohnbar geworden, weil die ständige Hitze sie ausgetrocknet hat. Ein Supercomputer soll das dominierende Umweltproblem lösen, doch das, was er vorschlägt, ist nicht das, was die Menschheit sich erhofft hat. "Drohnenland" und "Hologrammatica" landeten beide auf der Krimi-Bestenliste der "Zeit".

Der Radio-Bremen-Krimipreis, der mit 2500 Euro dotiert ist, wird am Donnerstag, 13. September, 19.30 Uhr, im Theater Bremen verliehen. Zu Gast sein werden dann auch die Krimischriftsterllerin Ursula Poznanski und die Autoren Arno Strobel und Karl Olsberg, die über Hillenbrands Themen diskutieren und aus eigenen Werken lesen werden. Die Preisverleihung ist der Höhepunkt des 21. Bremer Krimifestivals "Prime Time – Crime Time", das vom 6. bis zum 28. September stattfindet. Im vergangenen Jahr ging der Krimipreis an die Autorin Simone Buchholz, 2016 wurde die Schwedin Liza Marklund geehrt.