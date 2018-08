Konzertinszenierung wie aus dem psychedelischen Lehrbuch: Rapper Marsimoto tritt im Februar 2019 im Bremer Club Aladin auf. (Thomas Frey)

Als am vergangenen Sonnabend unter dem Motto „Aufklärung statt Verbote“ die 22. Auflage der Hanfparade durch Berlin wogte, war es mit der angeblichen Kreativität der mehr als 4000 Kundgebungsteilnehmer nicht sonderlich weit her. Vorzugsweise plakative Slogans wie „Lass Gras drüber wachsen“ und „Ohne Gras kein Spaß“ sind nur bedingt dazu angetan, das schöpferische Potenzial von Marihuana-Konsum zu illustrieren, auf das sich Kiffer gern berufen.

Allerdings ging es den Demonstranten wohl weniger um die Zurschaustellung ihrer künstlerischen Kapazitäten als vielmehr um die gebetsmühlenhafte Wiederholung ihrer Kernforderung, die Legalisierung von Cannabis voranzutreiben. In Bremen ist die Situation verfahren, seit sich die Sozialdemokraten zwar zur Entkriminalisierung bekennen, eine Insellösung des Bundeslandes aber scheuen, weil diese angeblich Drogentouristen in unsere ach so idyllische Stadt spülen würde.

Während die Aktivisten ergebnislos, aber unverdrossen mit ihren Protesten fortfahren und die politischen Parteien (außer den Grünen) ihr Wählerheil in schier endlosen Moratorien suchen, sind einige exponierte Vertreter der Popkultur offenkundig schon einige gedankliche Schritte weiter. Gegenwärtig gibt es derart viele Fürsprecher im literarischen, vor allem aber im musikalischen Beritt, dass sich weniger die Frage nach sanftem Drogentourismus stellt als nach einer ideologischen Kolonisierung der Ohren durch sanfte Klänge, Beats und einschlägige Texte.

Zu den – auffällig zahlreichen und erstaunlich verhohlenen – Fürsprechern der Legalisierung zählen erwartungsgemäß nicht so sehr Mitglieder von Kammermusikorchestern, sondern zuallererst Vertreter neuerer Musikrichtungen. Vor allem vom deutschen Hip-Hop geht viel Engagement aus, das sich freilich selten bis nie in der Teilnahme an Hanfparaden niederschlägt. Das verwundert nicht. Denn die Möglichkeiten eines Rappers, seinem Anliegen Gehör zu verschaffen, sind naturgemäß öffentlichkeitswirksamer als jene von Straßendemonstranten mit lauthals lancierten Larifari-Losungen.

Musikalische Gemeinschaftstrips

Jüngstes prominentes Beispiel für die popkulturelle Legalisierungsoffensive ist der Rostocker Rapper Marsimoto (hierzulande noch bekannter unter seinem zweiten Künstlernamen Marteria). „Verde“ (Grün) lautet der anspielungsreiche Titel seines jüngsten Albums, das er am 13. Februar 2019 im Bremer Aladin vorstellen wird. Noch beredter, ja programmatischer als dieser Name, dessen thematische Stoßrichtung ein psychedelisch anmutendes Cover unterstreicht, ist freilich die erste Singleauskopplung. „Immer wenn ich high bin“ heißt sie. Und würdigt Weed dergestalt, dass es eine zwar passagenweise alberne und doch aparte Art hat:

„Immer wenn ich high bin, wird aus einem kleinen Zelt ein Pavillon / Dann singen wir in der Church of Green unsre Lieblings-Marsi-Songs / Wenn ich high bin, bleibt kurz alles stehen / Denn wenn es sich bewegt, tut es meistens ziemlich weh“ heißt es in dem Song. Und weiter: „Die Welt mit andern Augen sehen, bedeutet etwas Großes tun.“

Das Herzstück des Liedes bildet das aus dichten Anspielungen auf Cannabis-Extrakte („Wachs“) und Konsumverfahren („Spliff“) gewobene Solo eines Gastmusikers, der sich „Walking Trett“ nennt – und seinen Wunsch nach Gemeinschaftstrips ins Grüne (im Grünen) so begründet: „Ich bin ausm Osten, einer, der gern teilt.“

Hinter dem Necknamen verbirgt sich der in Chemnitz geborene Musiker Trettmann, dessen jüngstes Album „DIY“ (Do it yourself) in den deutschen Charts einen respektablen 17. Platz erklomm. Der 44-Jährige, dessen gefällige Genremixturen aus Rap und Reggae einen Kulturkreis assoziieren lassen, der einen entspannten Umgang mit weichen Drogen pflegt – Jamaika zumal –, versetzt seine verspielten Texte oft und gern mit teils verhaltenen, teils manifesten Hinweisen auf Cannabiskonsum. Das zeigt sich bisweilen schon im Liedtitel – beispielsweise bei „Herb & Mango“, einer Kooperation mit Megaloh –, vor allem aber in der Mikrostruktur der Songtexte.

Beispielsweise im Refrain zu „Gott sei Dank“: „Die ganze Nacht auf Tour / Treffen uns aufm Flur / Meine Jungs rauchen pur / Rund um die Uhr“. In „Fast forward“ (featuring Marteria) wiederum heißt es: „Komm, wir fahren um den Block / Ich sitz' hinten in der Mitte und du vorn / Rauchen immer noch den besten Stoff / Fast forward, zu schnell für die Cops“. Und in „Was soll’s“ verbindet Trettmann gleich drei technische Termini zu einer kleinen Ode an einen breiten Tagesauftakt: „Neuer Tag, neues Glück, neues Kush (Hanf) im Grinder (Zerkleinerer) / Neuer Mix in meiner Mailbox, frisch vom Designer. Der Vapo (Verdampfer) blinkt im Intervall, immer schneller / Macht Montag zu Freitag.“

Nicht zu vergessen „Knöcheltief“, ein besonders erfolgreicher Song des Aufsteigers, der darin seine Erfolgsgeschichte suggestiv an den Konsum von Cannabis knüpft: „Knöcheltief im Wasser in den West Indies / Sonne im Zenit und das Sess schmeckt süß / Viel zu lange weg, haben uns es verdient / Nur die Besten um mich rum, alles echt.“

Rastafari-Botschafter

Tatsächlich stellen viele Trettmann-Songs eine Hommage an das – vermeintliche – Lebensgefühl kiffender Musiker aus Übersee dar. Zumal an den 1987 ermordeten Rastafari-Botschafter Peter Tosh, der das Heil der Welt in einer Mixtur aus Reggae und Gras zu wittern glaubte – und sein berühmtes Roots-Album "Legalize it!" (1976) ideologisch entsprechend unterfütterte. Und an den Übervater des Genres, Bob Marley (1945-1981), an dessen auch musikalisch gelebte Liebe zu Weed ("Kaya") seine Familie posthum durch den Verkauf einer angeblichen Premiumsorte erinert, die sich vor allem in den USA gut verkaufen soll.

Fast generell gilt für auswärtige Reggae-Künstler, dass ihr Cannabis-Konsum nicht wie hierzulande chiffriert oder verdruckst angedeutet wird, sondern mit stolzer Selbstverständlichkeit verkündet. Ähnlich verhält es sich mit US-Rappern wie Wiz Khalifa ("Stoned") und Snoop Dogg ("Smoke Weed Every Day"), die in Songs und Interviews so offensiv mit ihrer Leidenschaft dealen, dass es abwechselnd kindlich, plakativ, ja peinlich wirkt. Aber das sind – siehe Xavier Naidoo – neben paranoiden Tendenzen und Erleuchtungswahn wohl Kiffer-Kernkompetenzen.

Insofern ehrt den an Reminiszenzen reichen Reggae-Rapper Trettmann der Umstand, dass er seine qualmende Passion im oben zitierten Song mit dem Begriff „Sess“ mehr verdunkelt als beim Namen nennt. Es handelt sich um eine Kurzform des Kunstwortes Sinsemilla, das für den spanischen Ausdruck "sin semilla" (ohne Samen) steht – und Marihuana bezeichnet, das aus weiblichen, unbestäubten Blütenständen gewonnen wird.

Allein mit diesem nominellen Hinweis sollten sich geneigte Zeitgenossen tagelang durch die jüngere Musikgeschichte googeln. Ein fürwahr kreatives Lied hat daraus im Jahr 2001 die deutsche Reggae-und-Dancehall-Formation Seeed entwickelt, in deren Namen bereits eine Vorliebe für Grünzeug echot. "Sensimilla", wie das Lied in einem Vokaltausch heißt, der ebenso Unkenntnis, Tarnung oder Verballhornung entspringen kann, allegorisiert das Breitmachkraut in Gestalt einer verführerischen Frau.

Im deutschsprachigen Teil, einem Solo von Peter Fox, heißt es: "Sweet leafy Lady, / Lass' uns auf dein Zimmer geh'n, / Leg' mich über's Knie, Marie Juana, / Ich will die Sterne seh'n." Sieben Jahre später, als Fox sein Soloalbum "Stadtaffe" veröffentlicht, hat sich seine Haltung offenbar signifikant verändert. "Sollt ich je wieder kiffen, hau ich mir 'ne Axt ins Bein", heißt es in der Single "Alles neu". Es sind diese beiden verhärteten Positionen, zwischen denen hierzulande die öffentliche Meinung oszilliert. Kein Wunder, dass sie einstweilen so schwer auszusöhnen sind.