Die Ska-Band Bad Manners im Tower. (Kuehne)

Schon seit einigen Jahren hat Buster Bloodvessel ordentlich abgespeckt. Der exzentrische Frontmann der legendären britischen Ska-Formation Bad Manners galt als dickster Sänger der Rockmusik seit Elvis in seinen letzten Lebensjahren. Man nannte ihn „Herr der Zwiebelringe“, in der südenglischen Hafenstadt Ramsgate hat der gebürtige Londoner ein Hotel speziell für leibesfüllige Menschen betrieben.

Gut im Futter ist Buster Bloodvessel, geboren 1958 als Douglas Trendle, auch noch 14 Jahre nach seiner Magen-Operation. Stimmlich haben die Zeiten zwar etwas vom einstigen Volumen abgeschliffen, seine raue Kratzbürstigkeit und den komödiantischen Witz auf der Bühne aber hat sich der Sänger erhalten, wie man jetzt beim Konzert seiner Bad Manners im gut gefüllten Tower Club hören konnte.

Vom ersten Ton an machte die siebenköpfige Band, in etwa halb so alt wie ihr Sänger, klar wie guter, alter Ska aus der 2-Tone-Schule der achtziger Jahre zu klingen hat: Druckvoll auf den Punkt, melodisch, mit schneidenden Bläsersätzen, geradezu zwangsläufig tanzbar bis in die letzten Reihen des Clubs. Während früher schon mal die komplette Kombo im ska-typisch kurzen Beinkleid mit Jackett und Turnschuhen zu den Off-Beats über die Bühne hüpfte, hat sich in der aktuellen Formation der Bad Manners allein Buster Bloodvessel diese Tradition bewahrt. Auch heute noch ist der bald 60-jährige Glatzkopf eine Augenweide, der selbst in Sporthose und überlangem Totenkopfsacko eine unschlagbare Coolness ausstrahlt.

Mit „This is Ska“ gleich als erstem Song gibt es eine klare Ansage, in welche Richtung der Abend gehen soll. Gefolgt von „My girl Lollipop“, einer der Hits, mit denen die Bad Manners in den frühen achtziger Jahren neben Bands wie Madness und den Specials zu einer Weltmacht der zweiten Ska-Welle namens 2-Tone aufstiegen. Es folgen weitere Klassiker wie das sportive „Feel like jumping“, die Trinker-Hymne „Special Brew“ und zum Ende hin der gute Laune-Kracher „Woolly Bully“.

Buster Bloodvessel ist heute nicht mehr der böse Junge, der sich beim Konzert Bohnen über den Kopf kippt oder seinen Hintern zeigt, weil er denkt, der Papst schaut zu. Und auch wenn manche Ska-Band von damals musikalisch besser war, die Show der Bad Manners, der Spaßfaktor, der stimmt immer noch. Bloodvessel streckt im Rhythmus der Musik die Zunge raus, lächelt schief und guckt böse und singt mit viel Soul in der Stimme. Zum Beispiel über „Lip up Fatty“ oder „You fat bastard“ – mit dem Thema Leibesfülle kennt er sich immer noch aus.