Eingeweihte wissen: Nicht immer ist die Witterung an der Nordsee so friedvoll wie auf diesem am Jadebusen entstandenen Bild. (Mohssen Assanimoghaddam)

Ein Gewässer, dessen Fläche 575 000 Quadratkilometer bei einer durchschnittlichen Tiefe von 94 Metern beträgt, kann weder Ponyhof noch Zuckerschlecken sein, sondern muss als kalt, rau und gefährlich gelten. Nicht von ungefähr setzt der Volksmund Nord- und Mordsee suggestiv gleich. Der Engländer Tom Blass, Jahrgang 1970, ist nicht nur durch seine Studienfächer Anthropologie und Politische Geografie für eine gründliche Lebensraum-Recherche qualifiziert; auch als Wissenschaftsjournalist, Lektor und Übersetzer hatte er ein ums andere Mal damit zu tun. Wohl deshalb ist seine als Reisebericht drapierte Untersuchung „Die Nordsee. Landschaften, Menschen und Geschichte einer rauen Küste“ so facettenreich und spannend ausgefallen, dass sie als Standardwerk taugt.

Blass interessiert unter anderem die Nutzung des Meeres als Handels- und Kriegsschauplatz, mithin die Nordsee als Bestandteil einer ökonomisch grundierten Eroberungsgeschichte. Wie das ausufernde Gewässer dessen Anrainer über Jahrhunderte geformt hat, führt der Autor im Gestus einer Reisebeschreibung vor, für die er an entlegenste Gestade gefahren ist. Seine Gespräche mit Fischern und Bürgermeistern, Historikern und Meeresbiologen haben ihm einen üppigen Fang eingetragen – neben Fakten auch jede Menge Anekdoten, Mythen, Seemannsgarn.

„Sobald man sich anschickt, die Nordsee in ihren beiden kurzen Silben zu fassen, lässt dieser Versuch etwas von der Nutzlosigkeit der Sprache an sich erkennen“, schreibt Blass fast demütig im Nachwort. Tatsächlich mag die Nordsee komplexer als jede Aneignung sein. So nahe wie in diesem von Empathie und Sachkenntnis getragenen Buch kommt man ihr freilich selten.

Weitere Informationen

Tom Blass: Die Nordsee. A. d. Engl. v. Tobias Rothenbücher. Mare, Hamburg.

352 Seiten, 28 €.