Eine rote Ledertasche voller Geld wird in Balrams Leben eine entscheidende Rolle spielen: Adarsh Gourav als Balram Halwai (links) und Rajkummar Rao als Ashok. (Tejinder Singh)

Kompliziertes Kastensystem? Mitnichten. In Indien gebe es eigentlich nur zwei Kasten, findet Balram Halwai (Adarsh Gourav). Diejenigen, die einen Bauch haben, und diejenigen, die nichts im Bauch haben. Oder in seinem Fall: Diejenigen, die sich bedienen lassen, und diejenigen, die dienen. Wir schreiben das Jahr 2010, und Balram Halwai schaut auf sein bisheriges Leben zurück – in einem Brief an den chinesischen Ministerpräsidenten, der Indien besuchen will. Mit ihm will Halwai Geschäfte machen, denn inzwischen geht es ihm sehr gut. Er hat sogar einen Bauch, er ist der weiße Tiger, ein Tier, das in jeder Generation nur einmal geboren wird.

Die längste Zeit seines Lebens ging es Halwai allerdings richtig dreckig, wie der Film „Der weiße Tiger“, den Regisseur Ramin Bahrani nach dem Bestseller von Aravind Adiga gedreht hat, in einer langen Rückblende erzählt. Balram Halwai ist ein Diener, ziemlich lange sogar. Zunächst unfreiwillig, weil die Großmutter den klugen Jungen von der Schule nimmt und ihn zum Domestiken zurechtstutzt. So stark, dass Balram sich nichts Besseres vorstellen kann, als „zweiter Fahrer“ bei dem Großgrundbesitzer zu werden, der regelmäßig in sein Dorf kommt und Tribut fordert. Das gilt in seiner Welt schon als Ausbruch: Raus aus dem Dorf, rein in die Stadt, hin zu Chancen, die es zu nutzen gilt.

Er arbeitet für Ashok (Rajkummar Rao), Sohn des reichen Mannes, und dessen Frau Pinky (Bollywood-Star Priyanka Chopra, die auch mitproduziert hat). Das Paar verkörpert die moderne, polyglotte Oberschicht, demütigt Balram aber genauso hemmungslos wie Ashoks Vater. Wie der Roman ist auch der Film von Zynismus durchzogen: Für Balram, der in der schmutzigen Tiefgarage schlafen muss, während Ashok und Pinky in der Nobelsuite residieren, gibt es kein Entkommen aus seiner Situation, „aus dem Hühnerkäfig“, in den für ihn die indische Unterschicht eingepfercht ist. Jedenfalls nicht mit ehrlichen Mitteln. Aber Balram will raus aus dem Käfig seiner Kaste. Und so wählt er schließlich eine radikale, brutale Lösung, für die seine Dienstherren ihm die Blaupause geliefert haben.

Regisseur Ramin Bahrani kann in seinem bitterbösen Indien-Porträt, fürs Kino gedreht, nun bei Netflix zu sehen, voll und ganz auf seine Darsteller vertrauen. „Der weiße Tiger“ wird getragen von Newcomer Adarsh Gourav. Der spielt den Aufsteiger mit Hipster-Zopf und Hang zu teurem Whisky genauso überzeugend wie dessen früheres Ich, einen dünnen, gebückt gehenden jungen Mann, dessen grenzenlose Servilität den Betrachter genauso abstößt wie seine spätere Angeberei. Wer sich gerne mit Hauptfiguren identifiziert, hat in „Der weiße Tiger“ ein Problem. Und nicht nur das: Auch ansonsten findet sich kein Sympathieträger, Wunder sind nicht zu erwarten. Die gab es in einem anderem, sehr bunten und populären Indien-Film: „Slumdog Millionaire“ von Danny Boyle. Doch der „Weiße Tiger“ ist bissig und ein Anti-Märchen.

