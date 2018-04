Am 1. Januar 1919 jährt sich zum 100. Mal der Geburtstag des US-Erzählers Jerome D. Salinger, der sich zwei Jahre nach seinem Welterfolg „Der Fänger im Roggen“ (1951) zurückzog. In Danny Strongs Biopic „Rebel in the Rye“ brilliert Nicholas Hoult als Schriftsteller, Kevin Spacey – ja, genau der – in der Rolle seines Mentors Whit Burnett. Eingängig führt der Film die Ereignisse vor, die Salingers Erwachen und Verstummen als Autor beeinflussten, zumal sein Kriegseinsatz in Europa und die unerfüllte Liebe zu Oona O‘Neill (Zoey Deutch), die ihm ein gewisser Charlie Chaplin abspenstig machte. Großes Literatenkino, berührend ins Bild gesetzt.