Die Kunsthistorikerin Regina Barunke will neue Akzente setzen. Zum 1. Januar 2019 übernimmt sie die kuratorische Leitung der GAK. (Hartwig Schwarz)

Bremen. Regina Barunke übernimmt zum 1. Januar 2019 die kuratorische Leitung der Gesellschaft für Aktuelle Kunst in Bremen (GAK). Das gab die GAK am Donnerstag bekannt. Barunke übernimmt den Posten von Janneke de Vries, die nach zehn Jahren in der GAK neue Direktorin der Weserburg wird.

Barunke studierte Kunstgeschichte und Englische Philosophie in Köln und London und arbeitete schon während ihres Studiums für zahlreiche Kunstvereine und Galerien. Barunke war unter anderem bei der Stiftung Kunstfonds im Archiv für Künstlernachlässe tätig oder als Projektkoordinatorin der European Kunsthalle in Köln. Seit 2012 arbeitet sie als künstlerische Leiterin, Kuratorin und Geschäftsführerin der Temporary Gallery – Zetrum für zeitgenössische Kunst in Köln.

„Mit Regina Barunke haben wir eine Direktorin gefunden, die sich in der Vergangenheit mit einem äußerst eigenständigen, diskursorientierten Programm profiliert hat und die Position der GAK als renommierte Ausstellungsinstitution für zeitgenössische Kunst fortsetzen und gleichzeitig ganz neue Impulse setzen kann,“ sagt David Bartusch, Vorstandsvorsitzender der GAK. Auch Barunkes in den persönlichen Gesprächen vermittelte Leidenschaft für zeitgenössische Kunst habe den Vorstand der GAK und die Kommission aus Kulturschaffenden, die an der Findung beteiligt war, davon überzeugt, dass Barunke die richtige Nachfolgerin für den Posten sei.

Auch sie selbst verspricht, in der GAK neue Akzente zu setzen. "Meine Verantwortung als geschäftsführende Leiterin sehe ich darin, die Gesellschaft für Aktuelle Kunst als Institution weiter zu entwickeln und zu schärfen", sagt sie. "Kuratorisch werde ich den Schwerpunkt auf fundiert recherchierte, mitunter spartenübergreifende, praxisbezogene wie theoretische Themen der Gegenwartskunst legen. Es ist für mich eine große Freude, die GAK ab 2019 zu leiten.“