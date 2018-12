Eine ansprechende Mixtur aus Action und Komik bietet dieser Abenteurerfilm, der von fünf Elitesoldaten erzählt, die Mitte der 90er-Jahre zeitgleich in Bosnien nach serbischen Kriegsverbrechern und nach einem legendären Goldschatz fahnden, den die Nazis auf dem Grund eines Sees versenkt haben sollen. Eindrucksvoll führt Oscar-Preisträger J. K. Simmons die bisweilen dilettantisch agierende Truppe an; Clemens Schick macht in der Rolle seines Gegenspielers, General Petrovic, eine wunderbar finstere Figur. Besonders spektakulär sind Regisseur Steven Quale die Tauchgänge geraten.

Renegades – Mission of Honor.

102 Minuten. Label: Universum Film.