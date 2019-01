Auch und gerade Müßiggänger brauchen bisweilen Ferien: In diesem am Millstätter See in Kärnten gelegenen Badehaus suchte Chefreporter Hendrik Werner Entspannung – und Themen für seine immer wieder sonntags erscheinende Kolumne. (Millstätter-See-Tourismus / Hader)

Vorab ein Warnhinweis: Weil dieser Text während des Resturlaubs des darob extrem entspannten Müßiggängers entsteht, könnte die Lektüre dieser Kolumne zu Trägheitsschüben führen, ja einschläfernd wirken. Auch kann die übliche Pointendichte wegen der an Winterschlaf grenzenden Behäbigkeit des Verfassers leider nicht garantiert werden. Regressansprüche sind unstatthaft; um Verständnis wird gebeten.

Nachdem etwaige Erwartungen an Kunststückchen des Kolumnisten nun gedämpft worden sind, sei ein Hohelied auf die Segnungen des Resturlaubs angestimmt. Kann es Schöneres geben, als sich morgens noch einmal genüsslich umzudrehen, mittags erneut und am Nachmittag ein weiteres Mal, um sich am frühen Abend mit wohligem Stöhnen seinem Lieblingsbuch zuzuwenden?

Man verwende es sparsam. Die einem Kapitel entsprechende Menge genügt. Vor allem dann, wenn es sich um Sten Nadolnys Roman „Die Entdeckung der Langsamkeit“ (1983) handelt. Hauptfigur der aus Fakten und Fiktion gewobenen Prosa ist der britische Kapitän und Polarforscher John Franklin, dessen Temperament und Motorik zu entschleunigt sind, als dass er mit der Schnelllebigkeit seiner Zeit Schritt halten könnte. So ist es dem späteren Expeditionsreisenden als Kind nicht einmal möglich, havariefrei einen Ball zu fangen. Was dazu führt, dass er sich langmütig in eine Statistenrolle fügt – und Stunde um Stunde eine Schnur für die flinken Ballspieler hält.

Der Müßiggänger liest das Buch just zum elften oder zwölften Mal mit Lust- und Erkenntnisgewinn. Manchmal scheint es ihm, als habe er nie ein anderes Buch gelesen, so aufgehoben und verstanden fühlt er sich. Dem Lektüregenuss arbeitete zuletzt der Umstand zu, dass unser Mann für einige Tage im schönen Kärnten weilte, wo er zwischen Badehaus-Wellness und Kas­nudel-Kulinarik darauf sann, die hohe Kunst der Entspannung in der Winterfrische zu perfektionieren.

Besonders angetan war er von den sogenannten Slow Trails am Millstätter See. Statt auf Schneller-höher-weiter-Formen des Gipfelsturms setzt dieses Konzept auf achtsame und bedächtige Fortbewegung zum Wohle der Wanderer und der Landschaft. Weder sind große Höhenunterschiede noch erschöpfende Distanzen zurückzulegen. Auch wenn das Touristiker-Motto „Slow Motion statt High Speed“ dezent verschnarcht klingt, trifft es den Kern der Sache. „Der Weg ist das Ziel“, sagt meine neunmalkluge Oma.