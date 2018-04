Sind 2019 wieder in Bremen zu Gast: Revolverheld. (Benedikt Schnermann)

Nur zehn Minuten hat es gedauert, dann war das für den 13. Mai angekündigte Konzert von Revolverheld in der Music Hall Worpswede ausverkauft. Klar, wann gibt es die Jungs schließlich auch noch so hautnah zu erleben?

Mittlerweile füllen sie die großen Hallen. So auch am 18. März 2019. Dann kommt die Band um den gebürtigen Bremer Johannes Strate in die ÖVB-Arena.

Ihr neues Album "Zimmer mit Blick", das am Freitag, 13. April, erscheint, wird auch auf der Arenen-Tour 2019 Namensgeber sein. Karten dafür gibt es ebenfalls ab Freitag exklusiv im Shop auf www.revolverheld.de und ab dem 18. April regulär an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Einen Vorgeschmack gibt die aktuelle Single "Immer noch fühlen":