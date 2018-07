Einen sinnigen Satz von Elie Wiesel, Holocaust-Überlebender und Friedensnobelpreisträger des Jahres 1986, stellen Eoin Colfer und Andrew Donkin ihrer neuen berührenden Graphic Novel voran: „Ihr sollt wissen, dass kein Mensch illegal ist.“ Zu den Menschen, denen der zwölfjährige Ebo auf seinem dramatischen Weg von Nordafrika nach Europa begegnet, hat sich das noch nicht rumgesprochen. „Illegal – Die Geschichte einer Flucht“ heißt das Werk, dessen vorwiegend farbenfrohen Illustrationen die über weite Strecken düstere Geschichte harsch kontrastieren.

Aktueller (und beklemmender) kann im Jahrzehnt einer aus der Not geborenen Völkerwanderung wohl kein Sujet sein als die riskante Reise eines jungen Afrikaners in Richtung eines Kontinents, der im Begriff ist, zur Festung umgewidmet zu werden. Entsprechend hoch ist das Erzähltempo, entsprechend atemlos folgt der Leser den Widrigkeiten, auf die Ebo trifft. Dass das Kind, das seiner Geschwister verlustig gegangen ist, die strapaziöse Odyssee überhaupt durchhält, grenzt an ein Wunder – und bestätigt die Floskel, wonach die Hoffnung zuletzt stirbt.

Ebo durchmisst die bedrohliche Sahara, übersteht mit sozusagen vorletzter Kraft das gefahrvoll anmutende Gassengewirr der libyschen Hauptstadt Tripolis – und findet sich schließlich auf einem heillos überfüllten Boot wieder, das über ein schier nicht enden wollendes Meer Kurs auf das bloß vermeintliche Paradies nimmt. Eindringlich malen sich die engagierten Autoren und ihr begnadeter Illustrator ein realitätsnahes Szenario aus, das im Medium der Bildgeschichte erstaunlich stimmig aufgehoben ist.

Eoin Colfer u. Andrew Donkin: Illegal – Die Geschichte einer Flucht. Illustriert v. Giovanni Rigano. Rowohlt, Reinbek. 144 Seiten, 18 €.