Die Band „Rebels“ um Hubertus (Ben Münchow; Mitte) strebt nach Ruhm und Anerkennung. (ROBERT TÖBBE)

Das in Bremen produzierte Coming-of-Age-Drama "Rockabilly Requiem" ist am Montag erstmalig im Deutschen Fernsehen zu sehen. Der Film erzählt die Geschichte der Freunde Hubertus (Ben Münchow) und Sebastian (Sebastian Tiede). Die Freunde verbindet die Liebe zur Musik, die sie mit ihrer Band Rebels ausleben, und zur Punkprinzessin Debbie (Ruby O'Fee). Als die Wild Black Jets eine Vor-Band suchen, sieht Hubertus die Chance, der Spießigkeit seines Elternhauses zu entfliehen.

Der Trailer zum Film "Rockabilly Requiem".

Das Drama kam 2016 in die Kinos und feierte in der Bremer Schauburg Premiere. Gedreht wurde unter anderem im Lagerhaus und im Modernes. Der Sound des Films stammt von der Bremer Band "The Wild Black Jets". Eine Kritik zum Film können Sie hier lesen.

Der Fikm ist am Montagabend (1. Oktober) ab 23.20 Uhr in der ARD zu sehen.