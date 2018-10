Frau Cade, Sie laden die Bremer vier Tage lang zu „performativen Stadtspaziergängen“ ein, bei denen völlig Fremde Hand in Hand gehen sollen. Was hat es damit auf sich?

Rosanna Cade: Die Teilnehmer gehen ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde durch die Straßen und werden dabei von sechs bis sieben unterschiedlichen Menschen an die Hand genommen. Ich habe diese Performance 2011 zum ersten Mal gemacht; der Hintergrund sind meine eigenen Erfahrungen als Frau, die mit ihrer Freundin Hand in Hand auf der Straße geht. Das ist nicht unbedingt immer nur ein angenehmes Gefühl, weil man es häufig mit Ressentiments zu tun bekommt als queerer Mensch. Also habe ich in Glasgow damit experimentiert, mit unterschiedlichen Menschen Hand in Hand zu gehen.

Das kommt drauf an. Alle denken immer, inzwischen gibt es keine Vorurteile mehr gegen queere Menschen, aber so ist es nicht. Gerade für zwei Männer ist das immer noch mit Wagemut verbunden, öffentlich Händchen zu halten. Bei mir war es so, dass eine meiner Partnerinnen sich damit unwohl gefühlt hat; sie wollte unsere Beziehung nicht derart öffentlich machen. Eine andere wiederum war viel offensiver. Diese unterschiedlichen Erfahrungen haben den Grundstein für das Konzept gelegt.

Ja. Man schlüpft für eine Weile in andere Identitäten, wenn man Hand in Hand mit einer Frau spazieren geht, die einen Kinderwagen schiebt. Oder mit jemandem, der viel älter ist als man selbst. Das macht etwas mit einem selbst. Und man wird von außen anders eingeschätzt. Wir teilen uns den öffentlichen Raum mit sehr vielen Leuten, die alle andere Erfahrungen machen. Und es gibt noch einen Aspekt: Man nimmt einen Fremden an der Hand, das ist ein direkter physischer Kontakt, etwas, was der Anonymität der Großstädte entgegenwirkt.

Kann es, es kann aber auch herausfordernd sein. Die meisten Teilnehmer finden es tatsächlich sehr erhebend. Wenn man nicht in einer Beziehung lebt und täglich physischen Kontakt mit jemand anderem hat, kann dies eine Erfahrung sein, die einfach Freude schenkt.

Absolut, so ist es, nur unsere Aktion dauert länger. Bei uns erforscht man sich und die Umgebung.

Wir haben ein genaues Muster festgelegt. Los geht‘s bei Thealit, dort ist der Treffpunkt. Performer, mit denen wir seit Beginn der Woche Workshops machen, nehmen die Publikums-Teilnehmer an die Hand, alle fünf Minuten findet ein Wechsel statt, sodass man mit sechs unterschiedlichen Menschen die von uns geplante Route abläuft. Die Idee ist, dass möglichst viele unterschiedliche Menschen zusammengeführt werden, um Verständnis füreinander zu erzeugen.

Nur die der Performer, mit denen machen wir eine Nachbetrachtung. Für das Publikum soll das eine flüchtige Erfahrung sein, die nicht in Worte übersetzt werden soll. Es geht um den Moment. Die meisten Teilnehmer reden aber miteinander, wenn sie spazieren gehen. Wobei: Man kann auch schweigen, je nachdem, wie man sich fühlt. „Walking: Holding“ ist ein Experiment, wir geben nur den Rahmen vor.

Ich habe einen Mitarbeiter der Schwankhalle auf einem Festival in Großbritannien getroffen, und dann sind mein Team und ich nach Bremen eingeladen worden. Ich hoffe, dass wir den nächsten Spaziergang durch Hamburg machen, aber das ist noch nicht ganz klar.

Zur Person

Rosanna Cade

stammt aus Glasgow und ist Aktions- und Performancekünstlerin, die sich im feministischen queeren Diskurs verortet sieht. Sie hat bereits mehrere Preise für ihre Arbeit erhalten.

Weitere Informationen

„Walking: Holding“, 18. und 19. Oktober, ab 18 Uhr, 20. und 21. Oktober, ab 12 Uhr. Wer teilnehmen möchte, kann sich unter der Mobilnummer 0174/763501 anmelden. Der Spaziergang dauert 30 bis 40 Minuten und startet bei Thealit, Vor dem Steintor 133.

