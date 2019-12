HANDOUT - 22.12.2019, Nordrhein-Westfalen, Münster: Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, l-r), Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) und Silke Haller (ChrisTine Urspruch) hoffen, auf dem Friedhof neue Erkenntnisse zu gewinnen - eine Szene aus "Tatort: Väterchen Frost". Das Erste zeigt den Krimi am 22.12.2019 um 20.15 Uhr. Foto: Martin Valentin Menke/WDR/ARD /dpa - ACHTUNG: Honorarfrei - Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Film und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ (Martin Valentin Menke)

Zum vierten Advent gibt es einen Weihnachts-„Tatort“ aus Münster. Dort regiert ein Erkältungsvirus, was dazu führt, dass die Urteilsverkündung in der Verhandlung gegen den mutmaßlichen Mörder Kirill Gromov (Oleg Tikhomirov) vertagt werden muss. Kommissar Boerne (Axel Prahl), Pathologie-Genie Thiel (Jan-Josef Liefers) und Staatsanwältin Klemm (Mechthild Großmann) gönnen sich derweil vorweihnachtliche Melancholie-Anfälle – was soll man bloß über die Festtage machen?

Wie bestellt fällt dem Duo Thiel/Boerne vor der gemeinsamen Haustür ein Fall vor die Füße. Ihre Assistentin Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) wird samt selbst gebackener Kekse entführt. Vom Weihnachtsmann. Oder zumindest von einem Kerl in dessen Outfit. Der fordert in „Väterchen Frost“ (ARD, Sonntag, 20.15 Uhr) mit russischem Akzent kein Lösegeld, sondern die Wiederaufnahme der Ermittlungen in Sachen Gromov. Denn der habe seinen Liebhaber nicht getötet.

Bei der Aufklärung des Falls sind die Schniefnasen des Teams das kleinere Übel, sie werden in den Schatten gestellt vom bösartigen „Tatort“-all-inclusive-Virus. Heißt: „Väterchen Frost“ geht in den überfüllten Zettelkästen der Drehbuchautoren Jan Hinter und Stephan Cantz unter. Die wüste und wenig logische Mär um angebliche russische Mafiosi, westfälische Rocker, einen südafrikanischen Profikiller (Blutdiamanten!) und Stockholm-Syndrom bei Krusenstern hat Regisseur Torsten C. Fischer zudem bräsig inszeniert. Und irgendwie lustig muss es ja auch immer zugehen in Münster. Spaß macht dabei eigentlich nur David Bennent in einer Nebenrolle. Der hat offenkundig Gefallen daran gefunden, seine Ex-Militär-Profikiller-Charge gleichzeitig schmierig und diabolisch zu gestalten.