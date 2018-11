Sängerin Lena Meyer-Landrut hat ihr neues Album fertig gestellt. (Jens Kalaene/dpa)

Kein Album, keine Tour: Sängerin Lena Meyer-Landrut wollte eigentlich am 4. November nach Bremen kommen. Doch dann verkündete sie, sie brauche noch mehr Zeit für ihr neues Album, und verschob ihre gesamte Tour. "Es tut mir Leid und ich weiß, ich strapaziere eure Geduld sehr", sagte die Sängerin.

Nun hat das Warten ein Ende: Am 16. November erscheint die neue Platte; im Juni geht sie damit auf Deutschland-Tour sowie für ein Konzert nach Zürich. Nachholtermin für das Konzert in Bremen ist der 16. Juni 2019. Dann gastiert die Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin ab 19 Uhr im Modernes in der Neustadt.

Zusatztermine in Hannover und Stuttgart

Zusätzlich zu den bisher geplanten Auftrittsorten wird sich die 27-Jährige am 20. Juni 2019 im Capitol in Hannover sowie in Stuttgart präsentieren. Tickets für die Konzerte sind ab sofort bei Eventim sowie an allen autorisierten Vorverkaufsstellen erhältlich. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können dort, wo sie erworben wurden, zurückgegeben werden, teilt der Konzertveranstalter mit.

Im Herbst 2017 hatte die Sängerin verkündet, in einer Schaffenskrise zu stecken. "Ich hab' mich einfach nicht wohl gefühlt, hab' mich nicht sicher gefühlt, hatte das Gefühl, dass das, was ich bis zu diesem Zeitpunkt gemacht habe, einfach nicht richtig ist", sagte sie damals. Daraufhin wurde ihr geplantes Album sowie die Tour zweimal verschoben. (var)