Beim Heiligen Abendmahl, dessen Einsetzung durch Jesus die Christenheit am Gründonnerstag gedenkt, spielt Blut eine existenzielle Rolle. Am Vorabend seiner Kreuzigung etablierte Christus mit seinen Jüngern ein Erinnerungsritual, das in der gemeinschaftlichen Einverleibung von Brot und Wein besteht. Mithin eine Speisung, die durch rituelle Wiederholung ein Gedächtnis- und Solidaritätsband zwischen Gemeinde und Messias stiften soll. Das Abendmahl, das für die reale Gegenwart des Erlösers in Brot und Wein einsteht, ist eine Erinnerung an Wurzeln – und Vorschein einer erlösten Zukunft. Die Essgemeinschaft zelebriert die leibhaftige Präsenz Jesu. Er wird verzehrt, um seiner zu gedenken. Im Erinnerungsritual sind Verinnerlichung und Einverleibung eins. Kein Gotteslästerer folglich, wer beim Abendmahl an eine widersprüchliche Gemeinschaft denkt, die ihren Erlöser im Beschwörungsritual herbeizitiert – um ihn prompt wieder zu vernichten.

Insofern ist "Gott essen", Titel einer Studie von Anselm Schubert, nicht blasphemisch zu verstehen. Forscher wie Jochen Hörisch („Brot und Wein“, 1992), haben oft auf die kannibalische Komponente der Eucharistie hingewiesen. Sie vermuten hinter der von den Evangelisten als christlich reklamierten Feier eine Deckerinnerung, die auch in weiteren Überlieferungen der Theophagie aufblitzt, einem rituellen Gott-Essen. Schubert, Professor für Kirchengeschichte, skizziert fundiert die Historie des Abendmahls. Neben dessen weltlicher und geistlicher Rezeption gilt sein Augenmerk den Rezepturen. Denn die verwendeten Nahrungsmittel differieren je nach Kulturkreis beträchtlich.