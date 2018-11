Sarah Connor bei einem Auftritt in der Glocke in Bremen. 2019 wird die gebürtige Delmenhorsterin ein Konzert in der ÖVB-Arena geben. (Christina Kuhaupt)

Sie wird es wieder tun! Nach über 1,2 Millionen verkauften Exemplaren ihres Albums „Muttersprache“ kündigt Sarah Connor jetzt erneut ein Album in deutscher Sprache an. Das Werk hat noch keinen Namen, dafür stehen die Tour-Termine bereits fest. Am 27. Oktober feiert die gebürtige Delmenhorsterin ihr Heimspiel in der ÖVB-Arena. Die Tournee wird die Soul-Sängerin durch 14 Städte führen. Neben Bremen sind im Norden noch Konzerte in Hamburg (29. Oktober) und Hannover (30. Oktober) geplant.

Zuletzt spielte Sarah Connor 2016 ein Konzert in Bremen.

Der Vorverkauf startet am 16. November an allen bekannten Vorverkaufstellen. (haf)