Sascha Grammel gab dem WESER-KURIER ein kurzes Interview. (Christian Walter)

Am Mittwochabend gastiert der Comedian, Bauchredner und Puppenspieler Sascha Grammel in der ÖVB Arena in Bremen. Im Gepäck hat er sein Programm "Ich find's lustig", bei der natürlich auch seine bekanntesten Figuren - der sogenannte Adler-Fasan "Frederic Freiherr von Furchensumpf" und die Schildkröte "Josie" - wieder dabei sind.

Wie er sich auf seine Show vorbereitet und ob ihm auf der Bühne auch mal Fehler passieren, erzählt er im Video-Interview mit dem WESER-KURIER: