Einen lehrreichen Vergleich unternimmt Heribert Prantl in der "Süddeutschen Zeitung", um die Krise der Unionsparteien zu illustrieren, lies: den Machtkampf zwischen Bundesinnenminister Seehofer (CSU) und Bundeskanzlerin Merkel (CDU). Um eingängige Bilder zu erzeugen, bemüht Prantl Schafkopf, ein unter Bajuwaren beliebtes Kartenspiel, für das man das sogenannte Bayerische Blatt braucht, das sich aus je vier Obern und Untern sowie den Farben Eichel, Gras, Herz und Schellen zusammensetzt.

So spektakulär eröffnet Prantl die publizistische Partie: "Der Ober sticht den Unter. So ist es im Kartenspiel, so ist es in der Politik. Normalerweise." Jetzt jedoch habe der Hasardeur Seehofer ein Solo angekündigt, das die Üblichkeiten des Spiels verkehre. Dessen Details legt Prantl ausgiebig dar, um norddeutschen Lesern eine Verständniskrise zu ersparen: "'Ich spiele einen' heißt der einschlägige Ruf beim Schafkopfen, der den 'Wenz' ankündigt. Das ist eine Variante des Schafkopfens, bei dem der Ober seinen Status als Trumpf verliert – und bei dem die Unter der Trumpf sind. Schafkopf also in Berlin." Fazit: "Die CSU spielt dort nun das Wenz-Solo."

Schade, dass der gründliche Denker Heribert Prantl nach der wortreichen Etablierung dieser an und für sich trefflichen Metaphorik im Verlauf seines Textes nimmer darauf zurückkommt. Gern hätte der auch politisch interessierte Homo ludens erfahren, wie sich der Wenz zum Scheuer und zum Söder und zum Stoiber und zum Strauß verhält. Überdies drängt sich die Frage auf, ob der Prantl den Seehofer der Einfachheit halber nicht gleich Schafskopf hätte nennen können.