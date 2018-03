Schauspieler Christian Schliehe schlüpft auf dem Theaterschiff in die Rolle von Heinz Rühmann. (Christina Kuhaupt)

Christian Schliehe: Ja, das sieht fast danach aus. Es ist aber natürlich nur ein Zufall, dass zwei Interpreten mit dem gleichen Vornamen aus vergangenen Zeiten – Heinz Erhardt und Heinz Rühmann – heute noch sehr bekannt sind und somit mein Interesse geweckt haben.

Das stimmt. Aber in den 70er-Jahren, als ich aufgewachsen bin, liefen die Filme von Heinz Erhardt noch ganz oft im Fernsehen. Und da die Auswahl der Sender nicht so groß war damals, ist man zwangsläufig zu diesen Filmen gekommen. Ich habe als Kind sogar das große Heinz-Erhardt-Buch geschenkt bekommen. Das fand ich ganz toll. Vor 14 Jahren wurde ich gefragt, ob ich bei einem 50. Geburtstag ein paar Sachen von Heinz Erhardt aufsagen könnte. Das kam gut an, und so hat sich das weiterentwickelt.

... trink ich noch ‘nen Korn (lacht). Das ist natürlich ein Klassiker. In einer meiner ersten Vorstellungen war die älteste Tochter von Erhardt zugegen und sagte, sie fände dieses Lied ganz furchtbar. Das hat ihr Vater nur des Geldes wegen geschrieben. Gott sei Dank hatte ich noch andere Sachen in meinem Programm, das hat sie versöhnt.

Ein unbekannteres Gedicht von ihm mit dem Namen "Flecke", das eine ganz andere Seite von ihm zeigt. Da geht es gar nicht um beschwingte Themen. Wenn ich in meinem Programm mit dem Gedicht beginne, sind die Leute noch im Lach-Modus, bis sie merken: Dieses Gedicht ist nicht zum Lachen. Es geht um Menschlichkeit. Viele Leute sind überrascht, dass von Heinz Erhardt auch so etwas Ernstes kommt.

Ich mag die Abwechslung. Alleine kann ich den Abend gestalten und mit dem Publikum agieren. Aber am Anfang war es schon schwierig, weil man so ganz auf sich selber zurückgeworfen wird und nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne alleine ist. Darum ist es auch im Ensemble sehr schön. Da kann man ein bisschen quatschen, und das Miteinander macht auch Spaß.

Die Idee, einen Heinz Rühmann-Abend zu machen, kam nicht von mir, sondern von Theaterleiter Knut Schakinnis. Ich fand den Vorschlag aber sehr interessant. Heinz Rühmann hat in Bremen 1922 "Der Mustergatte" gespielt – die erfolgreichste Aufführung in diesem Jahr. Er hat viele Filme gedreht, die auch heute noch aktuell sind, "Die Feuerzangenbowle" zum Beispiel kennen ganz viele noch, der Humor kommt auch heute noch an. In unserer schnelllebigen Zeit bieten Erhardt und Rühmann einfach Gelegenheiten, sich zurückzulehnen und zu sagen: Das waren schöne, alte Zeiten.

Es passt, wie ich finde, immer noch sehr gut. Natürlich gibt es einige Gedichte, die kann man aus politischer Korrektheit heute nicht mehr machen, aber im Allgemeinen ist der Humor einfach unvergänglich. Als ich angefangen habe, Heinz Erhardt zu spielen, kamen viele ältere Zuschauer, Zeitzeugen eben und ganz viele Männer. Im Laufe der Jahre hat es sich immer mehr verschoben. Inzwischen kommen auch ganze Gruppen mit Zuschauern, die zwischen 20 und 30 Jahre alt sind.

Auf viele Wohlfühlmomente. Es wird Ausschnitte aus vielen Filmen Rühmanns geben, unter anderem aus "Die Drei von der Tankstelle", "Die Feuerzangenbowle", "Der Hauptmann von Köpenick" oder "Charleys Tante". Momentan sind es 16 Lieder aus verschiedenen Filmen, von "Li-Li-Li Liebe" bis hin zu "Ich brech' die Herzen der stolzesten Frau'n" und natürlich "Der Clown", über einen Mann, der die Welt zum Lachen gebracht hat und selber nie gelacht hat. Das Lied ist so bewegend, da laufen mir sogar manchmal die Tränen runter.

Das kann natürlich durchaus sein...

Christian Schliehe (51) ist Bremer Schauspieler und steht neben anderen Rollen seit 2008 mit seinen Heinz-Erhardt-Soloprogrammen auf der Bühne. Jetzt widmet er sich einem weiteren großen Mann des 20. Jahrhunderts: Heinz Rühmann.