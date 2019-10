Der kleine Wombat Apari schaut aus dem Beutel seiner Mutter Tinsel. Mit diesem anrührenden Bild illustrierte die Nachrichtenagentur dpa vor einem knappen Jahr einen spektakulären Bericht, nach dem Wissenschaftler herausgefunden haben, wie Wombats ihren würfelförmigen Kot produzieren. Und das ist längst noch nicht das einzig Bemerkenswerte an der Verdauung der sogenannten Plumpbeutler, denen sich Hendrik Werner beinahe monothematisch in einer neuen Folge seiner Sonntagskolumne widmet. (Rolf Vennenbernd)

Wenn dem Müßiggänger eines merkwürdigen Tages gesagt werden würde, dass man hienieden für ihn – leider, leider! – keine Verwendung mehr als Mensch habe, er dafür aber die ihm verbleibenden drei Jahrzehnte – wenn’s hoch kommt – als Tier seiner Wahl zubringen könne, wäre sein Favorit fraglos der Wombat. Eine knuffige Kreatur mit betörendem Alias (Plumpbeutler). Zudem ein überzeugter Einzelgänger, jedenfalls jenseits der Paarungszeit. Keine natürlichen Feinde außer dem gleichfalls vom Aussterben bedrohten Dingo. Nachtaktiv, dabei auf Verschnaufpausen erpicht. Leicht reizbar, mit einem wehrhaften Gebiss ausgestattet. Motorisch dezent ungelenk und doch schneller als sein Ruf.

Der Wombat watschelt in der Regel mit Bedacht, lies: ziemlich langsam, vermag aber, wenn es hart auf hart für ihn kommt, auch zu sprinten (bis zu 40 Stundenkilometer auf kurzen Strecken), zu schwimmen und sogar Bäume zu erklimmen. Experten gilt er als höchst effizienter Archäologe (kein anderer Australier buddelt so ausdauernd Gänge und Höhlen ins Erdreich). Was ihn überdies auszeichnet: seine skurrile Schlafposition (auf dem Rücken, alle Gliedmaßen in die Luft gereckt). Er ist ein genügsamer Esser (Gras, Gras, Gras; gelegentlich mal ein Pilz) und hat eine extravagante Art der Verdauung (zur besten Frühstückszeit selbstredend keine Details).

Drei Arten von Wombats gibt es: den Nacktnasenwombat sowie den nördlichen Haarnasenwombat und den südlichen Haarnasenwombat. Hätte der Müßiggänger auch diesbezüglich die Wahl, würde sie zweifelsohne auf einen Haarnasenwombat fallen (gleich welcher Himmelsrichtung). Wenigstens in dieser Hinsicht ähnelt unser Mann ein bisschen seinem Lieblingstier, das ein zugleich dichtes und graues Fell trägt. Friseurbesuche sind von Wombats naturgemäß nicht bezeugt. Weil der Müßiggänger in dieser Hinsicht etwas eigen ist, lässt er sich seit Jahren ausschließlich im Urlaub die Haare scheren – und das stets im Ausland. Diese Marotte entwickelte sich vor gut 20 Jahren in Portugal und erfuhr unlängst in Bremens Partnerstadt Danzig die x-te Fortsetzung, als eine ambitionierte Auszubildende dem Müßiggänger einen sogenannten Schnitt verpasste, dem der in Fachkreisen gefürchtete Begriff „polnischer Undercut“ angemessen ist. „Graue Haare sind Kirchhofblumen“, sagt meine Oma.