Zwei Schüsse in die Luft: Qiao (Zhao Tao) rettet Bin das Leben und verliert dabei fast das eigene. (Neue Visionen Filmverleih)

Bremen. Sie führen ein Leben auf der Überholspur, der Gangsterboss Bin (Liao Fan) und seine junge Gespielin Qiao (Zhao Tao). Ihr Begehren gilt zu Beginn des 21. Jahrhunderts Glück und Geld, Zigaretten und Schnaps, dem Tanz und westlicher Musik. Fröhlich feiert zu Beginn des Films eine nächtliche Feiergemeinde den Über-Hit „YMCA“ der bunten Truppe Village People, mithin einen Song, der in der chinesischen Halbwelt des Jahres 2001 noch bizarrer wirkt als ohnehin schon.

Ernst, sehr ernst hingegen nehmen Bin und Qiao offenbar den Ehrenkodex der Triaden und andere Geschäftsprinzipien. Nichts, was nicht käuflich wäre im funkelnden Untergrund der verderbten chinesischen Millionenstadt Datong. Eines Tages machen Bin und Qiao zu Fuß einen Ausflug zu einem vermeintlich schlummernden Vulkan. Bin, der begnadete Zocker, zückt im Spiel seine Waffe und verrät der Geliebten sein Credo: Wo Menschen seien, sei auch immer Unterwelt.

Kurz darauf ist es plötzlich und unerwartet vorbei mit den luxurierenden Privilegien des Gaunerpärchens. Eine jugendliche Motorrad-Gang überfällt seinen Wagen, der gerade Kurs auf ein Teigtaschen-Restaurant genommen hat, und prügelt Bin beinahe zu Tode. Einhalt bieten der schlagenden und tretenden Meute erst zwei Schüsse, die Qiao in die Luft abgibt.

Doch weil in China auf Waffenbesitz drakonische Strafen stehen, wird die Lebensrettungstat nicht honoriert. Für fünf Jahre muss sie ins Gefängnis. Als sie entlassen wird – nicht gebrochen, aber blass und energiereduziert –, wartet niemand auf sie – und die Welt ist eine andere geworden.

„Asche ist reines Weiß“ – der Filmtitel spielt auf besagten Vulkan an – heißt das nicht nur in ästhetischer Hinsicht spektakuläre Drama von Jia Zhangke. Darin verknüpft der chinesische Regisseur auf kunstvolle Art Elemente des Gangsterfilms mit sozialkritischen Ansätzen, die das turbokapitalistische Wirtschaftssystem im Allgemeinen und gigantische Umsiedlungsprojekte in seinem Heimatland im Besonderen betreffen.

Nicht von ungefähr wurde dem Filmemacher im Jahr 2006 bei den Filmfestspielen von Venedig der Goldene Löwe für „Still Life“ zugesprochen. Ein Werk, das die Umwälzung der Gesellschaft durch eine drastische Städtebaupolitik beschreibt, deren Kollateralschäden Entwurzlung, Verheerung und Werteverlust sind.

Vor dem Hintergrund dieses harschen gesellschaftlichen Wandels erzählt Zhangke die Geschichte des Paares, die zugleich die Geschichte einer Entfremdung auf etlichen Ebenen ist. Von 2001 bis reicht der imposante Bilderbogen, der teils auf frappierendem dokumentarischem Material, teils auf aktuellen Aufnahmen beruht, die das seelenlose Dickicht der chinesischen Reißbrettstädte ebenso beunruhigend vorführen wie die Zerrissenheit eines Gemeinwesens, dessen Mitglieder mehr Existenzangst als Freude teilen.

Die beredten Gesichter der beiden Protagonisten spiegeln all diese existenziellen Zäsuren auf treffliche und anrührende Weise. „Asche ist reines Weiß“ ist ein großartiger Film, weil er das Menetekel einer entfesselten Ökonomie stimmig anhand einer notgedrungen scheiternden Liebesgeschichte vorführt, die als Exzess, ja als Orgie begonnen hat. Poetischer lässt sich eine derart traurige Geschichte kaum erzählen.

