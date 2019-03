Kritisch, emotional, ironisch: Der Bremer Christian Falk veröffentlich sein neues Album und tritt in der Villa Sponte auf. (Maik Reishaus)

Bremen. Musikalisch ausgereifter, aber nicht minder gesellschaftskritisch: Mit seinem neuen Album „Jetzt“ knüpft der Bremer Liedermacher Christian Falk an sein Debüt "Farbe & Dunkel" aus dem vergangenen Jahr an. Am Freitag, 8. März, präsentiert er sein neues Werk erstmals in seiner Heimatstadt, in der Villa Sponte im Viertel.

Mehr als ein Jahr lang feilte der 31-Jährige gemeinsam mit Produzent Tobi Schneider von Docmaklang in Osnabrück an den zehn Songs. Wie schon beim Vorgänger ist wieder der Cellist Friedemann Eich dabei. „Ich war diesmal doppelt so lange im Tonstudio, wir haben jeden Song gemeinsam durchanalysiert“, sagt Falk. Das Feintuning hat sich am Ende ausgezahlt: Der Sound von „Jetzt“ kommt moderner und erwachsener daher als noch beim Erstlingswerk. Dafür wurde der „Rockmantel abgestreift“, wie es Falk formuliert.

Für den Musiker ganz wichtig: „Das hatte aber keinen Einfluss auf die Struktur oder den Inhalt der Texte.“ Diese sind noch immer genauso gesellschaftskritisch-emotional wie zuvor und behandeln viele verschiedene Themen. In „Beton“ erzählt Falk etwa von einer beginnenden Depression. „Das ist immer noch ein Tabu-Thema. Oft geht es nur um das tragische Ende einer Depression, nie um den Anfang.“ Daneben bleibt aber auch Platz für hoffnungsvolle („Jetzt“) oder ironisch-fröhliche Geschichten, wie in „Balkon“. „Der Song ist entstanden, als ich in Bremen eine neue Wohnung gesucht habe“, sagt Falk. Er handle von der vermeintlichen Freiheit, die ein Balkon in einer Großstadt biete.

Zukunftsangst, Großstadtleben oder die Sorge vor einer auseinander driftenden Gesellschaft – die zehn Lieder wirken wie einzelne Schnappschüsse aus dem Leben von Christian Falk. „Das Album ist ein Appell, im Hier und Jetzt zu leben“, sagt der Liedermacher und weiß, dass er dabei auf dem schmalen Grat zwischen Plattitüde und Ernst wandert. Wie schnell sich die Dinge ändern können, kennt er aus eigener Erfahrung: Sieben Jahre lang studierte er Wirtschaftsingenieurwesen, machte den Master-Abschluss. „Gearbeitet habe ich in dem Beruf aber nie.“ Als Quereinsteiger landete er schließlich bei einer Berufsschule, wurde dort Lehrer. Zunächst hauptberuflich, mittlerweile ist er nur noch einmal die Woche da. „Den Job mache ich sehr gerne, er ist auch eine Art Notanker“, sagt er. Hauptfach sei nun aber die Musik.

Mit dem neuen Album „Jetzt“ geht Christian Falk nun auf Tour, größtenteils durch Kneipen und Musikcafés in Norddeutschland. In seiner Heimat Bremen gibt der Singer-Songwriter gleich drei Konzerte: Das erste findet am heutigen Freitag, 8. März, um 20 Uhr in der Villa Sponte statt, der Eintritt ist frei. Im Sommer tritt er dann unter anderem im Meisenfrei auf.