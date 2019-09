Ringen um Haltung: die französische Künstlerin Marie Cool. (Cool & Balducci)

Bremen. Glühwürmchen-Dressur, Illumination einer trügerischen Hoffnung oder Allegorie eines unweigerlichen Erlöschens? Wer die französische Künstlerin Marie Cool in der Gesellschaft für Aktuelle Kunst (GAK) mit einer langsam, aber stetig brennenden Lunte aus Garn hantieren sieht, ist prompt mittendrin in einem existenziell anmutenden Rätselspiel aus Licht und Düsternis, Material und Flüchtigkeit, Halbwertzeit und Countdown.

Die eindrucksvolle Aktion, eine unter vielen aus dem wohltuend lebenspraktisch orientierten Portfolio des Künstlerpaares Marie Cool und Fabio Balducci, erhellt auf Brennglas-Art die aparte Ausstellung „Can Carry No Weight“. Darin geht es – siehe oben – um die menschliche, allzu menschliche Gefahr des Ausbrennens, um Grenzen der Belastbarkeit, um das Aushalten von Bürden – und um Haltungen und Bewegungen, mit denen sich leidvolle Zustände womöglich beenden lassen, bevor es zu einer Chronifizierung kommt.

Privates und Politisches sind eng verzahnt im 1995 begonnenen Gemeinschaftswerk des französisch-italienischen Duos, dessen intensive Interventionen vor zwei Jahren die Documenta 14 bereicherten. Dass viele Materialien, mit denen sie operieren, aus der Bürowelt stammen, ist eingedenk ihrer smart vorgetragenen Burn-out-Spielarten ebenso sinnig, ja zwingend wie die radikale Entschleunigung, die ihre dialektisch ausgebufften Performances prägt und trägt.

Dabei inszenieren die 1961 geborene Marie Cool und Fabio Balducci, Jahrgang 1964, in Form von Laborsituationen ein spannungsvolles Doppelspiel, das absichtsvoll offenlässt, ob die anhand von Objekten, Aktionen (und deren Videodokumentation) vorgeführten Verschleißerscheinungen und Abnutzungserfahrungen nun verbrauchte Menschen oder aber geschundene Materialien betreffen. Vielleicht sind beide ökonomischen Faktoren im Arbeitsalltag des 21. Jahrhunderts ohnedies längst zu einer unheimlichen Einheit aus Mensch und Möbel verschmolzen: in Gestalt von Office-Zentauren sozusagen. Gerade so, wie es der Dramatiker Heiner Müller in „Wolokolamsker Chaussee IV“ (1985) in Anspielung auf Franz Kafkas bürokratische Dystopien an einem Parteifunktionär demonstriert, der mit seinem Schreibtisch verwächst.

Cool und Balducci, die von Papier über Kugelschreiber und Fotokopierer bis hin zu Computerbildschirmen das Entfremdungspotenzial globalisierter Bürowelten nachempfinden, bespielen die GAK Räume an diesem Sonnabend sowie am 16. und 17. November durchgängig mit Aktionen, die Eigendynamik und Widerstand von Menschen und Materialien augenfällig machen. Ihre leise Kunst stellt ein eindrucksvolles Veto gegen ein System dar, das die Seele der Dinge und der Menschen zugunsten schierer Produktivität verrät.

Weitere Informationen

Can Carry No Weight. Bis 22. Dezember.

Dienstag bis Sonntag, 11-18 Uhr. Gesellschaft für Aktuelle Kunst, Teerhof 21.